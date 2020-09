Ludovic Orban: "Avem o usoara crestere in saptamana care a trecut, dar nu e una care sa ne ingrijoreze"

Inainte, acesta a sustinut cateva declaratii, prin care a transmis ca, desi saptamana trecuta a fost inregistrata o usoara crestere a noilor cazuri de COVID-19, "nu este una care sa ne ingrijoreze".Mai mult, a transmis ca nu se pune problema carantinarii judetelor in care exista un numar mare de infectari."Pe saptamana care a trecut, chiar daca avem o usoara crestere, nu e una care sa ne ingrijoreze", a declarat Ludovic Orban.In plus, referitor la alegerile locale care vor avea loc pe 27 septembrie, Ludovic Orban a spus ca inainte si dupa alegeri, orele se vor desfasura online, astfel incat sa fie suficient timp pentru amenajarea instituiilor scolare pentru ziua votului, dar si pentru a le dezinfecta ulterior si a le pregati pentru revenirea la ore.Referitor la suplimentul de 500 de euro pentru profesori, premierul a declarat ca "bugetul nu isi mai poate permite nicio crestere a cheltuielilor in momentul de fata".