Ludovic Orban: "Discutam introducerea mastii si in cazul incidentei de 1,5"

"Am facut o evaluare si am transmis cateva mesaje foarte simple: intarirea in continuare a activitatilor de sanatate publica; noi paturi in sectiile ATI; activitatea de realizare a anchetelor epidemiologie, astfel incat in 24 de ore sa se dispuna izolarea persoanelor diagnostiate ca au intrat in contact cu persoane infectate cu COVID; carantina in localitatile care au depasit 3 la mie, accentul pus pe munca la domiciliu pentru a reduce transportul in comun.Am solicitat prefectilor sa discute cu agentii economici, mai ales cu marii angajatori, astfel incat sa reducem aglomeratia de pe mijloacele de transport, prin inceperea la ora 8, ora 9, ora 10, la ore diferite, astfel incat, fluxurile pe mijloacele de transport sa fie impartite pe mai multe ore. (...) Am solicitat prefectilor sa discute cu primarii despre autorizatiile de functionare pentru acele activitati in care nu se repecta masurile sanitare. Autorizatiile sunt emise de primarii si ele au capacitatea de a suspenda o perioada de timp autorizatiile unde nu se respecta masurile de protectie sanitara.La ora 19 vom avea o reuniune a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. Vom actualiza lista tarilor si vom propune introducerea portului mastii in spatii deschise in toate judetele. Nu se va mai face diferentierea pe localitati, ci vom introduce obligativitatea purtarii mastii in judetele unde se depaseste rata de 1,5 la mie. Ea va fi propunere a CNSU si trebuie transpusa de Guvern joi si cel mai probabil joi vom adopta modificarea la hotararea de Guvern privind starea de alerta.In cadrul deciziei de carantinare exista posibilitatea ca sa se instituie masura restrictionarii circulatiei pe timp de noapte", a declarat premierul.Intrebat despre posibilitatea restrictionarii circulatiei in localitati pe timpul noptii, Orban a precizat ca este o decizie care poate fi luata in localitatile carantinate."In cazul deciziei de carantinare, exista aceasta posibilitate de a se dispune aceasta masura. Propunerea e a Comtietului Judetean. Sunt discutii. Evaluam aceasta propunere. Dar in locallitatile unde se instituie carantina, in interiorul localitatii se pot dispune masuri cum ar fi limitarea circulatiei pe timp de noapte, intre ora 22.00 si ora 6.00, dar ele trebuie analizate de comitetele judetene pentru situatii de urgenta", a mai precizat premierul.Referitor inchiderea parcurilor, premierul spune ca: "Sunt discutii".