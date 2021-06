Prefectul Capitalei, dupa ce Clotilde Armand a cerut intrarea in stare de alerta din cauza gunoaielor: "Evaluam situatia, ma voi consulta si cu autoritatile sanitare"

"Evaluam situatia, ma voi consulta si cu autoritatile sanitare si de mediu si vom analiza si documentatia pe care Primaria Sectorului 1 ne-o trimite si apoi vom avea un raspuns", a transmis Stoica, intr-o declaratie de presa.El a mentionat ca va convoca vineri consultari pe aceasta tema. Primarul Clotilde Armand a cerut Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta sa inainteze Prefecturii Capitalei o adresa prin care sa declare "starea de alerta" din cauza situatiei sanitare din Sectorul 1 cauzata de suspendarea colectarii gunoiului de Romprest."Am solicitat Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta sa inainteze Prefecturii Municipiului Bucuresti o adresa prin care sa declare starea de alerta din cauza situatiei sanitare de pe raza teritoriala a Sectorului 1 cauzata de santajul si suspendarea colectarii gunoiului de catre operatorul de salubritate. In paralel, am purtat discutii cu firmele de sortare a gunoiului din Sectorul 1 si am ajuns la un acord . Am aflat ca statiile de sortare si-au redeschis portile incepand de astazi dimineata pentru a primi gunoiul colectat de Romprest. Aceste statii erau inchise din cauza neachitarii de catre compania Romprest a facturilor datorate in ciuda platilor facute de Primaria Sectorului 1", a scris Clotilde Armand , vineri, pe Facebook