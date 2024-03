Polonia în alertă, după ce o rachetă rusească a ajuns în spațiul său aerian

Polonia a transmis că a activat apărarea antiaeriana duminică dimineață, după ce o rachetă de croazieră rusă îndreptată spre Ucraina a intrat în spațiul său aerian.

„Pe 24 martie, la ora 4:23, a avut loc o încălcare a spațiului aerian polonez de către una dintre rachetele de croazieră lansate în această seară de aviația cu rază lungă de acțiune a Federației Ruse”, a transmis Comandamentul Operațional al forțelor armate poloneze pe Reteaua X.

„Obiectul a zburat în spațiul aerian polonez, lângă satul Oserdow, timp de 39 de secunde”, a spus Comandamentul Operațional. „A fost observat de sistemele radar militare pe tot parcursul zborului.”

Incidentul vine după ce oficialii ucraineni au raportat că Rusia a lansat aproximativ 20 de rachete și șapte drone de atac Shahed care vizează regiunea de vest a Ucrainei Lviv, care se află în apropierea graniței cu Polonia. De asemenea, au fost raportate mai multe explozii în capitala ucraineană Kiev.

Primarul din Lviv, Andrii Sadovyi, a spus că rachetele au vizat infrastructura critică, dar că nu au fost raportate lovituri chiar în orașul Lviv.

Comandamentul Operațional a spus pe X că atât aeronavele poloneze, cât și cele aliate au fost activate.

„Au fost activate toate procedurile necesare pentru a asigura securitatea spațiului aerian polonez”, a adăugat au transmis reprezentanții comandamentului.

