Predoiu ii cere lui Ciolacu sa urgenteze proiectele de lege privind operationalizarea Parchetului European: CJUE poate amenda Romania

Despre ce proiecte este vorba

Este vorba de Directivele 2014/42/UE, 2016/343/UE si 2017/1371/UE, care fac obiectul unor actiuni in constatare a neindeplinirii obligatiilor de stat membru, declansate de Comisia Europeana impotriva Romaniei, dar si a Regulamentului (UE) 2017/1939."In cazul neindeplinirii obligatiilor de stat membru, consecintele financiare pentru bugetul national pot fi foarte grave, existand riscul major ca Romania sa fie penalizata prin aplicarea unor sanctiuni pecuniare semnificative chiar prin intermediul primei hotarari a Curtii de Justitie a Uniunii Europene," precizeaza Ministerul Justitiei, intr-un comunicat de presa.Astfel, Ministrul Justitiei solicita Parlamentului urgentarea procedurilor, in cadrul actualei sesiuni extraordinare, si supunerea la vot in plenul Camerei Deputatilor:1. A proiectelor legislative care transpun in legislatia interna Directivele mai sus mentionate:- PL-x 537/07.12.2017-Proiect de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul penal in vederea transmiterii unor directive ale Uniunii Europene;- PL-x 404/01.10.2019-Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie si pentru dispunerea altor masuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European si a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor indreptate impotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal.2. A proiectului legislativ de transpunere a Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului de punere in aplicare a unei forme de cooperare consolidata in ceea ce priveste instituirea Parchetului European (EPPO):- Pl-x nr. 180/2019- Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.8/2019.," conchide comunicatul Ministerului Justitiei.