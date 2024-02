Premiile Oscar 2024: când este programată ediția cu numărul 96 și marii favoriți VIDEO

Radiodifuzorul american ABC a publicat un trailer pentru ceremonia de decernare a premiilor. Spotul de cinci minute parodiază "Barbie", unul dintre marile succese cinematografice ale anului trecut şi face referire la controversata absenţă a acestuia de la anumite categorii.

Premiilor Oscar 2024 sunt programate la 10 martie în Los Angeles.

Jimmy Kimmel, maestru de ceremonii pentru a 96-a ediţie, se regăseşte în Barbieland. Îmbrăcat în costum de gazdă, el se bazează pe Barbie Bizarre (Kate McKinnon) pentru a se orienta către Oscarland. La fel ca în blockbusterul cu Margot Robbie în rolul principal, ea îl conduce cu maşina prin diverse tărâmuri din carton, prin care revizitează unele dintre cele mai emblematice filme ale anului 2023.

După ce fac referinţe la "Killers of the Flower Moon", "Poor Things", "Maestro" şi "Oppenheimer", ajung în cele din urmă în culisele Oscarurilor. Apar doi dintre actorii din "Barbie": America Ferrera, nominalizată la categoria Cea mai bună actriţă în rol secundar pentru interpretarea Gloriei, şi Ryan Gosling, nominalizat la categoria Cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretarea lui Ken.

Ferrera a satirizat monologul ei feminist din filmul Gretei Gerwig, în timp ce Gosling a exclamat: "Greta va câştiga cu siguranţă (premiul pentru cel mai bun regizor)". A urmat apoi un moment stânjenitor, când s-a subliniat că regizoarea nu fusese nominalizată la acest premiu, Academia selectând o singură femeie (Justine Triet, pentru "Anatomie d'une chute") din cinci nominalizări. Această omisiune nefericită a provocat o reacţie atât din partea echipei filmului, cât şi a internauţilor, atunci când au fost anunţate nominalizările, la sfârşitul lunii ianuarie.

Favoriți Oscar 2024

"Oppenheimer", filmul biografic al lui Christopher Nolan despre părintele bombei atomice, are treisprezece nominalizări, urmat de "Poor Things" al lui Yórgos Lánthimos, cu unsprezece. "Killers of the Flower Moon" (Martin Scorsese) s-a clasat pe locul al treilea, cu zece, iar "Barbie" a primit opt.