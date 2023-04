Ce se întâmplă cu un propagandist militar rus care încearcă un lansator suedez de grenade antitanc. Imaginile au devenit virale VIDEO

Un propagandist militar rus se rănește serios în timp ce încearcă să demonstreze capacitățile slabe ale lansatorului suedez de grenade antitanc AT4. Acesta este considerat unul dintre cele mai performante din lume datorită vitezei de lansare și a distrugerilor provocate țintei.

Suedia a trimis în Ucraina cel puțin 5.000 de astfel de lansatoare de unică folosință. Propagandistul rus a încercat să demonstreze că nu este atât de performant cum se supune și a tras cu lansatorul către un vehicul militar. Bărbatul este rănit serios după ce este lovit de lansator, care are un recul foarte puternic. Materialul video a devenit viral pe Twitter.

Lansatorul de grenade AT4 este unul dintre cele mai populare din lume și a fost creat de aceeași companie ca NLAW și Carl Gustaf.

Spre deosebire de NLAW, lansatorul AT4 este o armă mult mai ușoară concepută pentru a combate vehiculele blindate ușoare inamice: transportoare blindate de personal și vehicule de luptă pentru infanterie.

Cântărește 6,7 kg și este dotat cu o grenadă cumulativă propulsată de rachete, care pătrunde până la 350 mm de armură (în versiunea AT4 HEAT). Acesta din urmă este suficient pentru a distruge orice APC sau BMP din orice unghi.

The Russian "expert" said that the NATO weapon is a "piece of sh*t", but before that he got a kickback from a Swedish AT4 in the face.

The special handle on the grenade launcher is not for beauty, but we are very glad that nobody told the Russian "expert" about it. pic.twitter.com/5QXktzZIpQ