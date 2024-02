Zeci de mii de persoane au protestat vineri în centrul Budapestei împotriva guvernului şi pentru a solicita sprijin pentru victimele abuzurilor sexuale, după recentul scandal izbucnit din cauza graţierii unui bărbat condamnat într-un dosar de pedofilie, informează EFE.

”Acum sunt monştri acolo. Apăraţi victimele, copiii, pentru o societate sănătoasă”, a fost motto-ul protestului organizat de câteva dintre cele mai cunoscute vedete de pe internet ale ţării şi care a reunit peste 40.000 de oameni. ”Ne-am săturat” şi ”Nu fiţi indiferenţi!” au cerut organizatorii, cărora li s-au alăturat peste o sută de personalităţi marcante, printre care actori, artişti, cântăreţi, modele, scriitori şi jurnalişti.

Massive demonstrations in Budapest against Hungarian dictator Orban.

The people demand the resignation of the regime.

