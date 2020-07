Fostul deputat PSD Ion Ochi si primarul din Prejmer, achitati definitiv pentru fapte de coruptie. Din dosar au fost eliminate probele obtinute prin interceptari

Curtea de Apel Alba Iulia a anulat probele obtinute prin intermediul masurilor de supraveghere tehnica puse in aplicare cu ajutorul SRI si a achitat sase inculpati, printre care ex-parlamentarul Ion Ochi si primarul din Prejmer, Serban Todorica.Initial, prin sentinta din octombrie 2017 a Tribunalului Brasov, Ion Ochi a fost condamnat la 5 ani si 10 luni inchisoare pentru abuz in serviciu si luare de mita, iar Todorica Constantin Serban , primar al localitatii Prejmer, a primit 3 ani si 5 luni, cu executare.Tribunalul Brasov a dat decizii de condamnare si in cazul celorlalte persoane implicate in dosar: Viorel Costea - sef al Directiei de Administrare Drumuri (3 ani cu suspendare), Nicolae Blaga - director al Serviciului de Administrare Drumuri, functie detinuta in cadrul CJ Brasov la data faptelor (2 ani si 8 luni cu suspendare), Cristian Dorin Nica - director general SC Conforest SA, la data faptei, (4 ani cu executare) si Neculai Tautu, diriginte de santier (2 ani cu suspendare). Cazul a ajuns la Tribunalul Brasov declinat de la Curtea Suprema, dupa ce Ion Ochi si-a dat demisia din Parlament. Manevra a avut drept scop tergiversarea dosarului. Dupa decizia Tribunalului, cauza a fost stramutata la Curtea de Apel Alba Iulia.Instanta din Alba Iulia a considerat ca faptele nu exista sau nu sunt prevazute de legea penala. "Desfiinteaza sentinta penala atacata si procedand la o noua judecata: achita pe inculpatul Ochi Ioan pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu. Achita pe inculpatul Ochi Ioan pentru savarsirea infractiunii de luare de mita", se afirma in minuta hotararii instantei, cu referire la situatia fostului deputat PSD.Anterior, in 3 iunie 2020, Curtea de Apel Alba Iulia a admis exceptiile invocate de inculpatii Ochi Ion si Nica Cristian Dorin si a constatat nulitatea absoluta a punerii in executare a masurilor de supraveghere tehnica incuviintate. Judecatorii au mentinut sechestrele impuse de procurori pe bunuri ale inculpatilor, respectiv conturi bancare, parti sociale la firme si imobile. "Aceste masuri inceteaza de drept daca persoana vatamata nu introduce actiunea in fata instantei civile in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a hotararii", a precizat instanta Potrivit procurorilor anticoruptie , in a doua jumatate a anului 2011, Ion Ochi, in calitate de vicepresedinte al Consiliului Judetean Brasov, ar fi convenit cu omul de afaceri Cristian Dorin Nica, inculpat si el in acest dosar, ca firma acestuia din urma, sa execute lucrari de reparatii ale drumului judetean DJ 112D, intre localitatile Prejmer si Lunca Cilnicului. Astfel, Ochi, pe atunci vicepresedinte CJ, ar fi urmarit sa obtina foloase materiale necuvenite, precum si capital electoral pentru alegerile parlamentare care urmau sa se desfasoare in toamna anului 2012, alegeri in urma carora a si devenit deputat, au sustinut procurorii anticoruptie."Aceste lucrari au fost efectuate in proportie de aproximativ 60% in perioada noiembrie-decembrie 2011, fara sa existe vreo cerere din partea CJ Brasov, fara a exista vreun contract, fara specificatii tehnice si fara supraveghere din partea unui diriginte de santier. Lucrarile executate necorespunzator nu au fost finalizate, iar in prezent drumul judetean respectiv se afla intr-o stare comparabila cu cea anterioara reabilitarii, fiind necesare, potrivit estimarilor, aceleasi reparatii.Pentru a crea o aparenta de legalitate si pentru a putea justifica decontarea si plata lucrarilor, a fost organizata o procedura formala de achizitie publica, fiind declarata castigatoare societatea omului de afaceri Nica Cristian Dorin cu un punctaj maxim, desi oferta depusa nu a fost in realitate analizata. Ulterior, Ion Ochi a semnat un contract pentru executarea unor lucrari deja efectuate. "In cursul aceleiasi luni, inculpatul Ochi Ion l-a determinat pe dirigintele de santier, inculpatul Tautu Neculai, sa semneze documentatia intocmita de SC Conforest SA, situatii de lucrari si centralizatorul aferent lunii respective, in care erau specificate sumele care au stat la baza emiterii facturii in valoare de 2.507.444,30 lei, ce reprezenta peste 56% din valoarea totala a contractului, prezentata si decontata ulterior de CJ Brasov.