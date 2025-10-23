PSD: o eventuala candidatura a lui Ciuhodaru la Primaria Iasi e problema ACD

Vicepresedintele PSD Gheorghe Nichita a declarat, vineri, ca daca PC vrea sa candideze separat la Iasi, atunci acest lucru nu ar trebui sa se intample doar in capitala Moldovei.

"La noi, in Comitetul Executiv (al PSD, n.r.), s-a votat foarte clar si s-a spus ca USL la Iasi inseamna candidat unic Gheorghe Nichita la primarie, iar la Consiliul Judetean, candidatul pe care il va pune PNL. In acelasi timp, votul nostru in Comitetul Executiv a fost asa. Daca PC vrea sa candideze separat, atunci sa candideze separat, dar nu numai la Iasi, ci si in rest", a spus Nichita, in conferinta de presa.

Potrivit sefului pesedistilor ieseni, problema candidaturii separate a lui Tudor Ciuhodaru (PC) la primaria Iasi nu este rezolvata si a subliniat ca e "treaba ACD" sa o solutioneze.

"E important ca USL la Iasi functioneaza pentru ca USL inseamna doua formatiuni: PSD plus ACD. Daca PC vrea sa mearga separat, e treaba ACD", a mentionat Nichita.

Vicepresedintele PSD a subliniat ca aliatul PSD la Iasi este PNL. Nichita a mai spus ca este prea devreme sa se discute cum vor arata alegerile de anul viitor, precizand ca sunt foarte multe necunoscute. "Eu sunt convins ca PDL, care are un scenariu politic bine pus la punct pentru ca sa se agate de puterea guvernamentala, vor comasa alegerile", a explicat Nichita.

La Iasi, PC doreste candidatura separata a lui Tudor Ciuhodaru la primarie, in timp ce PSD si PNL si-au exprimat sustinerea pentru Gheorghe Nichita (PSD), in conditiile in care liberalii vor propune candidat pentru judet.

