Mutare politica soc la Dolj. Senatorul Radu Preda pleaca din PSD si candideaza la Senat din partea PMP

Radu Preda a fost propus de organizatia PSD Dolj pe locul 11 la Camera Deputatilor."Dupa o munca de 14 ani in Partidul Social Democrat si dupa patru ani in care am depus eforturi continue pentru a-mi face datoria cu rezultate foarte bune la Senatul Romaniei ca si senator al PSD Dolj, echipa din care fac parte m-a propus ca si candidat la Camera Deputatilor pe locul 11, loc la rezerve. Acesta este punctul culminant al unei perioade lungi, in care am muncit mult pentru echipa PSD tot timpul in linia 1, fara compromisuri si fara jumatati de masura.Astazi, drumurile noastre se despart. Munca mea politica va continua din acest moment intr-o echipa mica, dar care a deschis pentru mine o usa mare. Voi fi candidatul PMP Dolj la Senatul Romaniei, pe locul 1. Raman acelasi om pe care deja multi dintre voi il cunoasteti si va astept alaturi de mine! Ar mai fi multe de spus, insa consider ca nu e nici locul si nici momentul potrivit", a scris senatorul pe Facebook.