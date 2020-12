Arafat, despre alte restrictii in Romania care s-ar putea lua din cauza noii tulpini a coronavirusului: "Azi sau maine am putea lua o decizie"

"Azi-maine este posibil, da, sa apara o decizie care sa spuna care este pozitia noastra", a declarat Raed Arafat la Digi24, in contextul in care Marea Britanie nu se afla pe lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat, astfel ca persoanele care vin de acolo nu sunt obligate sa stea in carantina pentru 14 zile.Italia, Belgia si Olanda au anuntat deja, duminica, blocarea zborurilor cu Regatul Unit, iar Germania si Franta au transmis ca se pregatesc sa faca acelasi lucru, din cauza temerilor legate de noua tulpina Covid-19 din sud-estul Angliei.