Motivul pentru care vedeta Antenei 1 și-a scuipat în public fostul iubit, coleg de trust

Ramona Olaru, blonda de la Neața cu Răzvan și Dani, cea mai urmărită emisiune de la Antena 1, este acuzată de gesturi bădărănești.

Cătălin Cazacu, prezentatorul de la Antena Stars, a făcut dezvăluiri uluitoare despre comportamentul Ramonei Olaru de după despărțire, conduită pe care acesta o consideră de neiertat.

Ramona Olaru a susținut că fostul logodnic nu ar fi salutat-o, la un eveniment, iar acum Cazacu explică de ce. Motociclistul susține că nu a mai dorit nicio interacțiune cu blondina după ce aceasta l-ar fi scuipat cu ceva timp înainte.

“Am făcut asta pentru că cu o dată anterioară când am vrut să fiu salutat, am fost scuipat. Și am zis că nu e frumos, mai ales că acum, în ultimul timp, o dată la săptămână se schimbă partenerul, am zis că nu vreau să mă mai scuipe nimeni!“, a declarat Cazacu conform cancan.ro.

Ramona a recunoscut gestul și a explicat de ce a apelat la el. "Eu am zis de mult că închei subiectul acela, pentru că s-a terminat. Practic, nu mai suntem de opt luni împreună, n-are rost să vorbim despre ce a fost. Dar dacă vorbim despre situația respectivă, s-a întâmplat, dar s-a întâmplat imediat atunci după despărțire. Pentru că știm cu toții ce povești au fost între noi. Iar odată ce am fost plecată de acolo, dacă la un anumit eveniment tu vii și vrei să pui mâna pe mine, cum îți permiți să pui mâna pe mine?! Cred că ăsta era singurul gest care să te depărteze", a declarat ea pentru aceeași sursă.

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au fost iubiți mai bine de un an, dar s-au despărțit cu scandal.

