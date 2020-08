Medicul Virgil Musta: "O zi de spitalizare poate salva viata bolnavilor cu COVID-19"

Virgil Musta, seful Clinicii de Boli Infectioase 2 din cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babes" Timisoara, a mentionat ca ca potrivit noilor reglementari legale, orice persoana depistata ca fiind infectata cu noul coronavirus are obligatia sa se interneze minim 24 de ore in spital pentru evaluare, perioada in care i se fac o serie de analize care arata intensitatea sindromului inflamator si a tulburarilor de coagulare, acestea fiind principalele mecanisme patogenice ce intervin in COVID-19.In cazul in care analizele sunt in parametrii normali, la solicitare, pacientii pot merge acasa, in autoizolare, dar Bolnavilor ale caror analize sunt modificate, aratand prezenta celor doua sindroame, li se recomanda sa ramana internati in spital pentru a incepe un tratament specific.Conform lui dr. Musta, in cazul celei de-a doua categorii de pacienti, exista pericolul ca, in doar cateva ore, boala sa evolueze catre o forma severa."Am avut pacienti care se simteau bine, nu aveau simptome de COVID-19 sau erau usor simptomatici si au ales sa plece acasa. Dupa patru - cinci zile, s-au decompensat rapid si, din pacate, au ajuns in Sectia de Terapie Intensiva", a declarat, miercuri, Virgil Musta, intr-un comunicat.Potrivit acestuia, elementele care arata ca boala poate evolua spre o forma severa sunt limfopenia, cresterea proteinei C reactiva, a feritinei, a lactatului si a D-Dimerilor."Evaluarea facuta pacientilor simptomatici ne-a permis incadrarea mai exacta intr-o forma clinica a bolii, astfel incat terapia sa fie personalizata pe forma ei si pe patogenia existenta si nu pe boala. Acest lucru ne-a facut sa obtinem rezultate bune in tratamentul pacientilor cu COVID-19.Mai mult, tratamentele pot fi administrate doar in anumite ferestre de timp. Daca le depasim, tratamentul nu mai este la fel de eficient. Cu alte cuvinte, este necesara o evaluare precoce si administrarea rapida a unui tratament personalizat", a explicat medicul infectionist Virgil Musta.De la inceputul pandemiei, in Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babes" Timisoara au fost internati 1.089 de pacienti infectati cu noul coronavirus. Totodata, s-au inregistrat 90 de decese si 712 pacienti vindecati.