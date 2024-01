Pregătiri pentru un război major în Orientul Mijlociu: "Negocierile au eșuat aproape total". Bazele NATO mai puțin cunoscute

Oficialii administrației Biden elaborează planuri pentru ca SUA să răspundă la ceea ce sunt din ce în ce mai îngrijorați că ar putea însemna transformarea războiului din Gaza într-un conflict armat regional mai larg și prelungit.

"Oficialii americani ai apărării și membrii administrației Biden au început să înțeleagă în ultimele săptămâni că negocierile au eșuat aproape total și că un război regional major în Orientul Mijlociu ar putea fi în curând iminent, având mai multe „planuri de luptă” și situații în curs de elaborare, dacă acest lucru se întâmplă", relatează administratorii contului de Twitter OSINTdefender.

Vizita secretarului de stat Antony Blinken în regiune săptămâna aceasta este văzută ca o posibilă încercare finală de a face pace între părțile combatante.

Potențialul unui conflict mai larg este în creștere, au spus oficialii americani, în urma unei serii de confruntări în Irak, Liban și Iran în ultimele zile. Analiștii consultați de Politico sunt de părere că războiul din Gaza a escaladat cu mult dincolo de granițele Fâșiei – un scenariu pe care SUA au încercat să-l evite.

Potrivit a trei oficiali americani, armatele occidentale elaborează planuri pentru a lovi militanții Houthi susținuți de Iran care au atacat transporturile maritime comerciale în Marea Roșie. Planul include potențiala lovire a unor ținte controlate de Houthi pe teritoriul statului Yemen.

Wall Street Journal raportează că Statele Unite explorează diverse opțiuni, inclusiv site-uri de lansare de rachete și drone, instalații radar și depozite de muniție, pentru a viza teroriștii Houthi.

Printre aceste opțiuni, bazele britanice de la Akrotiri și Dhekelia, în Cipru, apar ca noduri cruciale, servind drept rampe de lansare pentru Royal Air Force (RAF) pentru a executa operațiuni în Yemen sub umbrela Operațiunii Prosperity Guardian, condusă de coaliția de 12 națiuni care a condamnat atacurile teroriste din Marea Roșie (Statele Unite, Australia, Bahrain, Belgia, Canada, Danemarca, Germania, Italia, Japonia, Olanda, Noua Zeelandă și Marea Britanie).

