Palestinienii din Gaza se revoltă împotriva Hamas. Situația din orașul Khan Yunis stârnește îngrijorare internațională VIDEO

Pe 25 ianuarie, locuitorii orașului Khan Yunis, capturați de militanții organizației islamiste palestiniene Hamas, situat în sudul Fâșiei Gaza, au ieșit să protesteze cu steaguri albe.

În timpul protestului, palestinienii au cerut Hamas să elibereze ostaticii israelieni și să oprească războiul. Oamenii purtau bannere cu cuvintele „Poporul vrea încetarea focului”.

Activiștii au cerut să se oprească bombardamentele și să fie lăsați să trăiască în casele lor, fără amenințarea de a-și pierde viața și pe cei dragi.

Acesta este al doilea protest împotriva războiului din ultimii ani.

În ultimele ore, comunitatea internaţională şi-a exprimat îngrijorarea faţă de populaţia civilă din sudul Fâşiei Gaza, în special la Khan Yunis, unde 13 persoane au fost ucise când tancurile au tras asupra unui adăpost aparţinând Agenţiei ONU pentru refugiaţii palestinieni (Unrwa).

După Statele Unite, Franţa a "condamnat" atacurile ucigaşe, cerând Israelului, fără a-l acuza direct de lovitură, să "respecte dreptul internaţional". Iar Berlinul s-a declarat "extrem de îngrijorat" de "situaţia disperată" a civililor din Khan Yunis.

"Am încercat să ieşim, dar când m-am uitat afară am văzut tancurile trăgând. Cum puteam ieşi?", a declarat pentru AFP Ahmad Katra, un palestinian rănit în incident, de pe patul său de spital. "Nu ne-au dat nicio şansă să plecăm. Au spus că este un loc sigur, dar în cele din urmă ne-au lovit într-o instalaţie a ONU", a adăugat el.

Potrivit unui jurnalist al AFP, bombardamentele au fost neîncetate joi la Khan Yunis, unde se ascunde conducerea locală a Hamas, potrivit armatei israeliene, care a acuzat de asemenea mişcarea islamistă că a comis "atacuri teroriste" în această zonă.

În ultimele zile, mii de oameni au fugit din Khan Yunis în încercarea de a se refugia în Rafah, un oraş de la graniţa cu Egiptul, unde se concentrează deja majoritatea celor 1,7 milioane de palestinieni strămutaţi de război.

