Cine sunt cele două creiere din spatele atacului Hamas asupra Israelului: ”Fața diavolului” și ”O pisică cu 9 vieți”

Israelul, care a promis să eradicheze Hamas după atacul de amploare comis în 7 octombrie, repetă faptul că fiecare membru al mişcării islamiste este hărăzit să fie ucis, pe primele poziţii ale listei aflându-se presupusele două creiere din spatele atacului, notează AFP.

Mohammed Deif, care conduce aripa militară a Hamas, şi Yahya Sinwar, liderul politic din Gaza, au făcut deja obiectul a numeroase tentative de asasinat, dar vânătoarea pare să fi luat acum o nouă turnură.

De la atacul din 7 octombrie comis de comandouri Hamas, care a luat prin surprindere Israelul, 1.400 de persoane au fost ucise pe teritoriul israelian, în majoritate civili, şi 199 au fost răpite.

”Teroriştii Hamas au două opţiuni: să fie ucişi sau să se predea necondiţionat. A treia opţiune nu există”, a dat asigurări ministrul apărării israelian, Yoav Gallant.

Mişcarea islamistă palestiniană Hamas, aflată la putere în Fâşia Gaza din 2007 şi considerată organizaţie teroristă de Uniunea Europeană şi SUA, a dat asigurări că ”nu se teme”.

Potrivit unor surse de securitate externe, Yahya Sinwar şi Mohammed al-Deif se ascund probabil în reţeaua de tuneluri construită pentru a scăpa de loviturile pe care armata israeliană le efectuează asupra Fâşiei Gaza, soldate cu aproximativ 3.700 de morţi de la începutul războiului, conform autorităţilor locale.

Cei doi bărbaţi, consideraţi eroi de numeroşi palestinieni întrucât ei încarnează lupta armată contra ocupaţiei israeliene, au acţionat din umbră timp de mulţi ani. În opinia experţilor, Hamas are un plan B în cazul dispariţiei celor doi.

În vârstă de 61 de ani, Yahya Sinwar se află în mod special în vizorul armatei israeliene, pentru care el este ”faţa diavolului” şi ”un om mort care merge”.

Ales şef al Hamas în Gaza în 2017 atunci când predecesorul său, Ismail Haniyeh, a preluat conducerea biroului politic al mişcării înainte de a fugi în exil, el a aderat la organizaţie în 1987, în timpul primei Intifada.

Absolvent al universităţii islamice din Gaza, acest partizan al luptei armate a stat 23 de ani în închisorile israeliene. El efectua patru pedepse cu închisoarea pe viaţă pentru asasinarea a doi soldaţi israelieni, fiind eliberat în 2011 în cadrul schimbului a 1.000 prizonieri palestinieni pentru soldatul israelian Gilad Shalit, care fusese răpit în 2006 de Hamas.

La fel ca Sinwar, Mohammed al-Deif este născut în tabăra de refugiaţi de la Khan Younes (sudul Fâşiei Gaza). În 2015, el a fost inclus pe lista americană cu ”teroriştii internaţionali” cei mai căutaţi.

Însă şeful Brigăzilor Ezzedine al-Qassam, aripa armată a Hamas, este aproape necunoscut. Un singur portret, vechi de cel puţin 20 de ani, circulă, în timp ce alte clişee îl arată mascat sau în umbră.

Născut Mohammed Diab al-Masri în 1965, supranumele ”al-Deif” (”oaspetele” în arabă) se bănuieşte că vine din faptul că el nu doarme niciodată mai mult de o noapte în acelaşi loc.

Soţia sa şi cel puţin unul din copiii lor au decedat într-un raid aerian israelian efectuat în 2014.

Despre Mohammed Deif, care a supravieţuit unui număr de şase tentative de asasinat, în care şi-a pierdut un ochi, inamicii spun că este ca ”o pisică cu nouă vieţi”.

”Furia poporului nostru şi a naţiunii noastre este aproape să explodeze”, a putut fi auzit el într-un mesaj audio difuzat de canalele Hamas în dimineaţa atacului din 7 octombrie.

El este implicat în Hamas din anii '80 şi a fost arestat în timpul celei de-a doua Intifada (2000-2005), dar a scăpat sau a fost eliberat dintr-o închisoare a Autorităţii Palestiniene în 1999.

A devenit şef al aripii armate a Hamas în 2002 şi, în consecinţă, oaia neagră pentru Israel, care îl acuză de organizarea unor atentate sinucigaşe cu bombă, răpiri şi alte acte de terorism.

#Israel Defense Forces: "This is #Hamas’ organizational hierarchy—its leadership is in control of #Gaza. This is who’s responsible for Hamas' attacks against Israeli civilians. We know who you are." pic.twitter.com/wnSdwnvEl8