James Vasquez, cel mai cunoscut militar american care s-a alăturat trupelor ucrainene, a dezvăluit motivul care l-a adus pe câmpul de luptă.

Într-o postare pe Twitter, el a spus că a ales să lupte împotriva rușilor pentru că aceștia i-au măcelărit familia.

”Aceasta a fost bunica mea. Familia ei a fost măcelărită de ruși în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Ea este singura care a supraviețuit. Acesta este motivul major pentru care sunt aici. Numele ei era Ana și era extraordinară”, a scris soldatul.

This was my grandmother. Her family was slaughtered during WW2 by Russians. She’s the only one who survived. Thats a major reason I’m here. Her name was Anna and she was amazing pic.twitter.com/iUuzfHW4bO