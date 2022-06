O nouă rachetă în miniatură pentru vehiculul aerian fără pilot (UAV), utilizat pe scară largă de Ucraina împotriva forțelor ruse, a intrat în producție, potrivit BBC.

„Bozok” este compatibilă cu Bayraktar TB2, drona cu ajutorul căreia armata ucraineană a distrus mai multe tancuri și vehicule blindate ale invadatorilor.

Drona fabricată în Turcia poartă deja rachete ghidate cu laser pentru lovituri de precizie.

Noua rachetă va fi, de asemenea, ghidată cu laser, dar se spune că are un focos mai eficient și o rază de acțiune mai mare.

Imagini cu momentul în care drona Bayraktar distruge o barcă rusească, lângă Insula Șerpilor din Marea Neagră:

#Ukraine armed forces release video of what they say is an attack - this morning - on Russian boats near Snake Island using #Bayraktar drones. pic.twitter.com/fOJGFoo3z5