Replica ironică a Kievului după ce Putin a vorbit despre echipamentele militare pierdute de armata ucraineană: ”Dacă am fi avut atâtea, am fi deja la Moscova”

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, susține că un armistiţiu este greu de implementat, din cauza contraofensivei ucrainene, relatează CNN.

Liderul de la Kremlin a făcut aceste declaraţii într-o conferinţă de presă, sâmbătă, la care a participat un grup mic de jurnalişti ruşi, la Sankt Petersburg.

Putin suddenly changes his triumphant rhetoric regarding Ukraine's counteroffensive after African leaders urged him to end hostilities.

