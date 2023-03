Celebrul regizor rus Karen Șahnazarov a făcut comentarii extrem de neobișnuite despre războiul din Ucraina la televiziunea de stat, relatează SkyNews.

El a declarat că Rusia trebuie să recunoască faptul că ar putea pierde și că oricine crede că Occidentul este pe cale să se prăbușească se amăgește.

”Este într-adevăr o situație care poate avea cele mai grave consecințe pentru noi în cazul în care pierdem. Și trebuie să recunoaștem că am putea pierde!”, a spus Șahnazarov.

El a adăugat că nu este de acord cu cei care insistă că Rusia va câștiga.

”Trebuie să recunoaștem că am putea pierde”, a insistat el. ”Dacă nu faci acest lucru, nu cauți rezultate posibile diferite. Nu este corect să credem că lucrurile se vor rezolva de la sine. Este o slăbiciune. Nu este putere, este slăbiciune!”, a mai spus regizorul rus.

În opinia lui Șahnazarov, Rusia a subestimat unitatea Vestului. ”Când Occidentul simte că poate câștiga, va încerca să câștige”, a mai declarat el.

Regizorul a adăugat că nu trebuie subestimat nici președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. ”Zelenski este periculos. Nu este prost (…) Joacă un rol major în această poveste, nu este doar o păpușă”, a spus Șahnazarov.

Înregistrarea a fost postată pe Twitter de jurnalistul Francis Scarr, care monitorizează televiziunea de stat rusă pentru BBC. Acesta s-a declarat surprins de declarațiile regizorului. ”Nu am văzut așa ceva la televiziunea de stat rusă de la contraofensivele Ucrainei de anul trecut”.

I haven’t seen anything like this on Russian state TV since Ukraine’s counter-offensives last year

Karen Shakhnazarov says Russia needs to recognise the fact that it might lose and that anyone who thinks the West is about to fall apart is deluding themselves pic.twitter.com/FpPQDR2txo