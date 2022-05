Amenințarea cu "răspuns violent" lansată de vedeta TV a Kremlinului: ”Dacă americanii fac asta, este clar că au depășit linia roșie” VIDEO

O cunoscută prezentatoare de la televiziunea de stat a Rusiei, care apără dreptul Kremlinului de a invada Ucraina, a declarat vineri, 26 mai, că SUA ”vor trece linia roșie” dacă vor trimite armament greu Kievului, potrivit BBC.

Olga Skabeeva, prezentator la Rossia 1, una dintre marile vedete ale televiunilor controlate de Kremlin, s-a referit la rachetele cu rază lungă de acțiune, pe care SUA se pregătește să le trimită în Ucraina. Folosirea acestora ar urma să genereze un răspuns violent din partea Rusiei.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

Russian state TV has just told viewers that Ukraine using these long-range rocket systems will amount to the US "crossing a red line"

Amenințarea a fost făcută după ce ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a anunțat că a avut o nouă discuție cu secretarul de stat al SUA Antony Blinken despre sprijinul militar american pentru Kiev.

Kuleba a anunțat că a primit promisiuni de la SUA că vor livra țării sale noi ”arme grele”.

Spoke with @SecBlinken. I value his personal efforts to ensure a sustained U.S. and global support for Ukraine. Heavy weapons on top of our agenda, and more are coming our way. Ukraine and the U.S. work hand in hand to deliver our food exports despite Russia’s reckless blockade.