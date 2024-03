Incendiu la un depozit de petrol din Rusia în urma unui atac cu rachete ucrainene. Ce spune Ministerul rus al Apărării VIDEO

Incendiu la depozit petrolier din regiunea rusă Kursk, situată la frontiera cu Ucraina, miercuri, 6 martie, în urma unui atac cu drone ucrainene, un tip de operaţiune care a devenit tot mai frecventă după doi ani de război, relatează AFP.

Forţele Aeriene ucrainene au anunţat că au distrus, în noaptea de marţi spre miercuri, 38 din 42 de drone explozive lansate de către Rusia într-un atac vizând zece regiuni din Ucraina, soldat cu cel puţin şapte răniţi.

Dierectorul Agenţiei Internţaionale a Energiei Atomice (AIEA) Rafael Grossi urma să se întâlnească cu preşedintele rus Vladimir Putin, la Soci, în sudul Rusiei, pentru prima oară din octombrie 2022.

De mai multe luni, o parte a strategiei militare a Kievului constă în a ataca liniile din spatele ale adversarului său, departe de front, un mijloc de dereglare a logisticii armatei ruse, care-şi aprovizionează trupele cu muniţie şi carburant pe la regiuni din zona de frontieră.

”Un atac ucrainean cu drone în districtul Jeleznogorsk a provocat azi (miercuri) un incendiu într-un depozit de carburant şi lubrifianţi”, a anunţat miercuri, 6 martie, pe Telegram guvernatorul regiunii ruse Kursk Roman Starovoit.

”Un rezervor de carburant este în flăcări. Nu există victime”, anunţă el.

Înregistrări video publicate pe reţele de socializare surprind cel puţin o cuvă avariată, din care ţâşnesc flăcări mari şi un fum negru.

An oil reservoir is reportedly on fire on the territory of the Mikhailovsky mining and processing plant in Kursk region, Russia - Russian media. Reportedly, a drone hit it.

The region's governor said that a warehouse of fuel and lubricants was on fire after a drone attack.

The… pic.twitter.com/opoxMPvjyN