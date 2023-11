Rușii și-au modificat dronele kamikaze Lancet pentru a ocoli protecțiile antitanc ale ucrainenilor: ”Cel mai mare efect pe câmpul de luptă” VIDEO

Armata rusă a publicat un videoclip din care reiese că folosește o versiune îmbunătățită a dronelor Lancet pentru a ocoli protecțiile antitanc și plasele antidronă ucrainene, relatează Insider.

În videoclipul postat de forțele rusești a fost filmată o dronă Lancet în timp ce lovește un vehicul de luptă ucrainean și explodează la mică distanță de țintă.

Față de modelele mai vechi, care explodau la impact și riscau să se încurce în plasele antidronă și să nu explodeze corespunzător, cele mai noi focoase ale acestor drone par să detoneze în aer înainte de a lansa spre țintă penetranți explozivi (EFP), notează Adevărul.

Portalul militar ucrainean Militarynyi notează că noile drone par să fie echipate cu tehnologie lidar, care presupune un telemetru laser format din două camere optice, util pentru detonarea focoaselor la distanța optimă. Focoasele EFP pot parcurge mai mulți metri fără să-și piardă forma și pot evita protecțiile suplimentare de pe blindatele ucrainene, potrivit organizației ruse independente Conflict Intelligence Team.

”O înregistrare video a celei mai recente utilizări a muniției Lancet, echipată cu un astfel de focos, în timp ce lovește un vehicul de infanterie Bradley, a fost înregistrată pe axa Donețk. În filmare, se pot distinge clar două flame care au loc aproape simultan: una când încărcătura explodează la aproximativ patru metri de țintă și a doua când penetrantul exploziv ajunge la vehiculul blindat”, a explicat Conflict Intelligence Team.

2. Russian Lancet suicide drones hitting Bradley infantry fighting vehicles of the Armed Forces of Ukraine i pic.twitter.com/6nearUhhdC