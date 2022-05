Gruparea de hackeri Anonymous a anunțat că a piratat baza de date a celei mai mari bănci din Rusia, Sberbank.

”Echipa Anonymous a spart Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia și Europa de Est”, au transmis hackerii pe Twitter. Detaliile despre datele obținute de Anonymous nu au fost încă dezvăluite.

The #Anonymous collective hacked Sberbank, it is the largest bank in Russia and Eastern Europe.