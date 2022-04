Igor Volobuev, fost vicepreşedinte al Gazprombank, una dintre cele mai mari bănci din Rusia, a anunțat că s-a alăturat forțelor ucrainene.

La începutul lunii martie, acesta a plecat din Moscova şi s-a stabilit în Ucraina.

”Nu am mai putut continua să trăiesc în Rusia. Sunt ucrainean şi nu mai puteam sta pe margine şi să mă uit la ceea ce face Rusia cu ţara mea.

Rușii îmi ucideau tatăl, prietenii și cunoștințele. Tatăl meu a trăit o lună într-un beci rece. Oameni pe care îi cunosc din copilărie mi-au spus că le este rușine cu mine.

Revenirea mea este un gest de căinţă, vreau să-mi şterg trecutul rusesc. Vreau să rămân în Ucraina până la victorie”, a spus el într-un videoclip postat pe YouTube.

Fost responsabil al uneia din principalele bănci ruseşti, în funcţie până la plecarea în Ucraina, Volobuev şi-a exprimat disponibilitatea de a se alătura Forţelor de apărare teritorială ale Ucrainei şi de a lupta cu arma în mână împotriva trupelor ruse.

Într-un interviu pentru Liga.net, el a indicat că a lucrat la Gazprombank mai bine de şase ani, iar înainte a fost angajat al Gazprom timp de 16 ani, ”din care nouă ani am fost, de fapt, şeful serviciului de presă”.

Gazprombank este o bancă-cheie în Rusia de astăzi, întrucât tocmai prin această bancă Europa plăteşte pentru importurile de gaze ruseşti, ceea ce - printre altele - o scuteşte de sancţiuni aspre. Cu ajutorul acestei bănci, Putin vrea acum să oblige ţările europene să plătească gazele în ruble, notează Liga.net.

”Este o crimă ceea ce se întâmplă în Ucraina din partea (preşedintelui rus Vladimir) Putin, din partea autorităţilor ruse şi, de fapt, din partea poporului rus. Pentru că cel care ucide ucraineni aici nu este Putin, cel care fură vase de WC (din casele ucrainenilor) nu este Putin, cel care violează femei nu este Putin. Este poporul rus”, a denunţat fostul responsabil Gazprombank.

Deşi este de origine ucraineană, Volubuev, care are şi cetăţenie rusă, spune că se simte responsabil pentru conflictul declanşat de Rusia în Ucraina.

”Acest lucru mă stânjeneşte şi o să regret toată viaţa pentru că am o dublă responsabilitate, pentru că nu sunt un rus oarecare. M-am născut aici şi am trăit aici până la 18 ani, prin urmare, am o dublă, o triplă responsabilitate”, a spus el.

Volubuev a declarat că, din 2014, după anexarea Crimeii, a vrut să părăsească Rusia, dar nu a explicat de ce nu s-a întors acasă.

Fostul funcţionar, născut în 1971, nu a avut niciodată paşaport ucrainean, deoarece iniţial a fost cetăţean sovietic şi a primit ulterior naţionalitatea rusă după dezintegrarea URSS.

Cu câteva zile în urmă, la 18 aprilie, la Moscova, un alt vicepreşedinte al Gazprombank, Vladislav Avaev, şi-a ucis soţia şi fiica şi s-a împuşcat, potrivit oficialilor ruşi de securitate. Volobuev nu crede în sinuciderea acestuia - în Rusia au avut loc prea multe decese ale managerilor de top din domeniul gazelor ca să fie o pură întâmplare. Dar, susţine el, nu a plecat din cauza ameninţărilor: ”Nu mai puteam să trăiesc printre aceşti oameni”.

La 19 aprilie, fostul manager al companiei ruse de gaze Novatek, Serghei Protosenia, soţia şi fiica sa au fost găsiţi morţi într-o vilă din Spania. În apropiere au fost descoperite un topor şi un cuţit.

La 29 ianuarie, a fost găsit mort şeful serviciului de transport Gazprom-invest, Leonid Şulman. Cadavrul său însângerat cu răni adânci zăcea pe podeaua din baie.

La 25 februarie, a fost găsit cadavrul lui Aleksandr Tiuliakov, director general adjunct al Centrului unificat de plăţi al Gazprom. Era atârnat în laţ.

La 3 martie, a fost găsit spânzurat la reşedinţa sa din Marea Britanie Mihail Watford (Mihail Tolstoşeia), un oligarh rus care îşi făcuse averea din petrol şi gaze.

În toate aceste cazuri, autorităţile ruse nu au văzut vreo mână criminală, atribuindu-le unor întâmplări nefericite, conform presei ruse.

