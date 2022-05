Primele imagini cu rachete britanice care lovesc tancurile ruse VIDEO

Un clip video cu imagini care ar reprezenta distrugerea a două tancuri aflate în spatele frontului cu rachete Brimstone furnizate de Marea Britanie a fost făcut public de armata ucraineană.

Imaginile au fost postate pe contul de Twitter al agenției Nexta.

First footage of British supplied #Brimstone missiles used against #Russian forces in the east. The video shows the successful firing of two tanks. pic.twitter.com/vhVx3slk2X

Rachetele Brimstone (pucioasă) sunt rachete cu rază lungă de acțiune și au ajuns în Ucraina, ca parte a efortului Marii Britanii de a ajuta Kievul să se apere împotriva forțelor rusești.

Rachetele Brimstone au fost folosite de aviația britanică în Libia și Siria. Ele au o rază de acțiune mai mare decât alte sisteme furnizate până acum Ucrainei.

Producatorul MBDA a declarat ca acestea pot fi folosite împotriva țintelor terestre și maritime care se deplasează rapid.

În urmă cu o săptămână, o inregistrare video cu fortele ucrainene care trag cu rachete Brimstone lansate de la sol a început să circule pe rețelele de socializare. Era prima înregistrare a unei lansări de rachete Brimstone de la sol în Ucraina, scrie The Drive.

#Ukraine: Finally, we can take a look at the ground launching platform for Brimstone missiles - it was developed by Britain in a very short time especially for the Ukrainian army. The missiles are already used on the front line, however the event we see is likely to be training. pic.twitter.com/OhIJZNMiwZ