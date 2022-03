Ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, a transmis Moscovei și soldaților care i-au atacat țara un mesaj în care vorbește despre capitularea Rusiei.

Ministrul subliniază că toți oficialii de la conducerea țării se află încă în Kiev, infirmând astfel zvonurile lansate de propaganda rusă conform cărora mulți ar fi fugit.

Good evening,we’re from Ukraine🇺🇦

The President,country's leadership,members of the government-all work,in their places.We know how sad its for 🇷🇺.I recommend every russian soldier to follow a russian ship before its too late. BTW 🇺🇦 will accept 🇷🇺 capitulation with understanding pic.twitter.com/dKIIB5LHEE