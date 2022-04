O imagine cu o tânără care luptă în Ucraina împotriva armatei ruse adună zeci de comentarii pe Twitter în care îi este apreciat curajul.

"Olena este ofițer în Brigada 128 de Asalt Munte din Ucraina - Legiunea Transcarpatica", se arată în postarea de pe Twitter, iar autorul insistă să precizeze într-un comentariu că nu este vorba despre numele real și că mesajul nu este de natură s-o pună în pericol.

Olena is an officer in Ukraine's 128th Mountain Assault Brigade – the Transcarpathian Legion. pic.twitter.com/Gku8eMDYDh