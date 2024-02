Victorie pentru Ucraina. UE a deblocat ajutorul de 50 de miliarde de euro cu unanimitate de voturi

Cele 27 de state membre UE au ajuns la un acord joi privind pachetul de 50 de miliarde de euro de ajutor pentru Ucraina pe patru ani, până în prezent blocat de premierul ungar Viktor Orban, a anunţat joi preşedintele Consiliului European, Charles Michel, relatează agenţiile internaţionale de presă.

"Unitate. Toţi cei 27 de lideri s-au pus de acord asupra unei anvelope suplimentare de 50 de miliarde de euro pentru a susţine Ucraina în cadrul bugetului UE. Acest acord garantează o finanţare stabilă, previzibilă şi pe termen lung pentru Ucraina", a scris înaltul responsabil european pe X, fostă Twitter, la începutul summitului extraordinar de la Bruxelles.

Ajutorul european pentru Ucraina (33 de miliarde sub formă de împrumuturi şi 17 miliarde sub formă de granturi) este inclus într-un amendament la bugetul UE până în 2027. Kievul are nevoie de acest sprijin pentru a-şi menţine economia pe linia de plutire, în timp ce un pachet de ajutor din partea SUA a fost blocat în Congres.