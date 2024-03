Mai multe explozii au răsunat luni dimineaţă, 25 martie, în capitala ucraineană Kiev, iar sirenele de alertă aeriană au fost declanşate, au declarat reporterii Reuters.

Ambasadoarea SUA la Kiev spune că Rusia atacă din nou Ucraina cu rachete hipersonice.

„Explozii puternice în Kiev. În ultimele 5 zile, Rusia a lansat sute de rachete şi drone împotriva unei ţări suverane. Ucraina are nevoie de ajutorul nostru acum. Nu mai este niciun minut de pierdut”, spune diplomatul într-o postare pe X.

Again this morning Russia is attacking Ukraine with hypersonic missiles. Loud explosions in Kyiv.

Over the last 5 days, Russia has launched hundreds of missiles and drones against a sovereign country.

Ukraine needs our assistance now. There is not a moment to lose.