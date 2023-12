Ucraina răspunde atacului devastator al Rusiei cu rachete și drone: 14 morți și 108 răniți în orașul Belgorod VIDEO

14 persoane au murit şi 108 au fost rănite într-un atac ucrainean, sâmbătă, la Belgorod, un oraş rusesc aflat nu departe de graniţă, a anunţat Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă. Atacul ucrainean, la care Vladimir Putin a promis o ripostă, intervine după ce cu o zi înainte Moscova a efectuat cel mai amplu atac aerian asupra Ucrainei de la începutul războiului, omorând 39 de oameni, potrivit celui mai recent bilanţ, relatează AFP şi Reuters.

"Potrivit celor mai recente informaţii, 12 adulţi şi doi copii au murit la Belgorod. În plus, 108 persoane, inclusiv 15 copii, au fost rănite", a scris pe Telegram Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă. Imaginile publicate de autorităţi au arătat maşini în flăcări şi clădiri cu geamurile sparte.

Preşedintele rus Vladimir Putin a fost "informat" despre aceste atacuri, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenţiile ruse. Moscova a anunţat că atacul asupra Belgorodului nu va rămâne "nepedepsit", acuzând direct armata ucraineană.

Un bilanţ anterior indica zece persoane moarte la Belgorod, inclusiv un copil, şi 45 de răniţi. Loviturile ucrainene s-ar fi abătut asupra centrului oraşului Belgorod, capitala regiunii ruse cu acelaşi nume aflate în sud-vestul ţării, la graniţa cu Ucraina. Guvernatorul regiunii ruse Belgorod, Viaceslav Gladkov, a anunţat că o zonă rezidenţială a fost lovită şi i-a îndemnat pe toţi locuitorii să se mute în adăposturi antiaeriene, în timp ce sirenele răsunau în jurul oraşului Belgorod.

Several powerful explosions in Belgorod, Russia around an hour ago.

Regiunea Belgorod, care se învecinează cu nordul Ucrainei, a suferit, ca şi alte zone de frontieră ruseşti, bombardamente şi atacuri cu drone pe tot parcursul anului, pe care autorităţile ruse le-au atribuit Ucrainei.

Imagini postate de agenţia de stat RIA au arătat cel puţin trei maşini în flăcări, iar alte imagini postate online arătau fum negru care se ridica din oraş. Doi localnici au declarat pentru Reuters că au văzut rachete de apărare antiaeriană ridicându-se pe cer, urmate de explozii în aer şi apoi de alte explozii mai puternice.

Ziarul Kommersant a citat o sursă apropiată Comitetului rus de Investigaţii care a declarat că rachetele lansate de un lansator multiplu de rachete din regiunea ucraineană Harkov au lovit un patinoar din piaţa centrală a Catedralei, un centru comercial, clădiri rezidenţiale şi o maşină.

Kievul nu a făcut deocamdată niciun comentariu, dar rareori revendică responsabilitatea pentru atacuri în interiorul teritoriului rus. Agenţia de ştiri ucraineană RBC-Ucraina a citat însă surse, care au declarat că forţele ucrainene au lovit obiective militare din Belgorod ca răspuns la bombardamentele ruseşti asupra oraşelor ucrainene din ziua precedentă.

Russian air defenses tried to strike Ukrainian drones hitting military targets in the Russian city of Belgorod.

But since a lot of Russian equipment is made up of rusty garbage, the Russian missile malfunctioned and hit their own city instead. pic.twitter.com/tAURF24GzB