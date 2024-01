„Drumul morții” pentru ruși pe frontul ucrainean. Invadatorii încearcă disperați să avanseze la sud de Donețk VIDEO

Una dintre cele mai „fierbinți” zone de pe frontul ucrainean este în apropierea localității Novomykhailivka, la sud de orașul Donețk.

Ca și în nord, la Avdiivka, rușii încearcă disperați să avanseze, dar pierd vehicule militare și mulți soldați.

Drumul de lângă Novomykhailivka a fost numit ”drumul morții” chiar de către ruși. Numai pe acest drum, începând cu 23 decembrie, au fost documentate 19 pierderi de vehicule militare rusești.

Invadatorii ruși au pierdut circa 20.000 de soldați - morți sau răniți - pentru a avansa între un kilometru și jumătate și doi kilometri în unele zone din Avdiivka, a declarat recent purtătorul de cuvânt al grupului ucrainean de forțe Tavria.

The road near Novomykhailivka, Donetsk region, called the “Road of Death” by Russians themselves. Novomykhailivka is now one of the hottest places on the entire front. On this road alone, since December 23rd, 19 losses of Russian AFVs have been documented. https://t.co/ME30NBtaUB pic.twitter.com/s6EOi3Ylx5

Conducerea militară rusă nu pune preț pe oameni doar pentru a raporta „succese” teritoriale minime prezentate ca fiind o mare realizare.

8 new Russian losses from the Novomykhailivka’s “Road of Death” area:

După Bătălia pentru Bahmut, soldată cu cel puțin 40.000 de morți și răniți în rândurile forțelor agresoare, Moscova pierde numeroși soldați și la Avdiivka, dar și în celelate puncte unde încearcă să avanseze.

A Russian soldier was trying in vain to catch up with the armored vehicle on which his fellow soldiers were leaving the battlefield near Novomykhailivka in the Donetsk region. Two soldiers in total were abandoned.

"We do not abandon our own," Russians say. pic.twitter.com/llfu4vz92g