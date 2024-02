Arma care poate schimba cursul războiului din Ucraina. Aliații occidentali au trimis-o în ianuarie: prima țintă distrusă VIDEO

Una dintre cele mai performante arme disponibile în acest moment în lume a intrat în posesia forțelor armate ale Ucrainei la începutul lunii februarie 2024. O filmare publicată recent arată că a fost folosită în premieră în jurul datelor de 13-14 februarie.

Imagini furnizate pe rețelele sociale arată că armata ucraineană a folosit în premieră de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei o rachetă de înaltă precizie capabilă să lovească ținte aflate la peste 150 de kilometri distanță.

Un video publicat de Ucraina pe 14 februarie arată distrugerea unei ținte aflate în apropiere de Kremina, localitate disputată de cele două părți în regiunea Lugansk, estul Ucrainei. Racheta GLSDB proaspăt intrată în dotarea Ucrainei a distrus la "pachet" două lansatoare de rachete rusești BM-21 Grad.

💥 First reported use of GLSDB ground-launched guided glide bombs against Russian fascists by the Ukrainian Armed Forces. https://t.co/Xsk7zYfUhz pic.twitter.com/WNx4y1PsUg

Kievul le-a solicitat aliaților occidentali încă din 2022, însă livrarea unei astfel de arme a fost amânată peste un an. O parte dintre diplomații europeni și americani au arătat rezerve motivate de faptul că Moscova ar putea escalada conflictul cu atacuri asupra Occidentului dacă Ucraina ar folosi rachetele pentru a lovi ținte aflate pe teritoriul Rusiei.

"Aceste rachete cu o rază de acțiune de 150 kilometri (de două ori distanța celor aflate în prezent în dotarea forțelor armate ucrainene) vor face ravagii în depozitele rusești de logistică, combustibil și muniție. Ucraina va petrece următoarele 30 de zile pentru a elimina aceste ținte. Acest lucru ar putea încetini rușii la Avdiivka și în alte părți ale frontului", opinează un analist militar.

De asemenea, Ucraina ar putea distruge ținte strategice precum Podul Kerci pe care a reușit până acum doar să le avarieze sau să le amenințe din cauza dotării insuficiente.

After a delay of more than a year, Ukraine will finally receive ground-launched GLSDB guided bombs with a range of 150km. They can be launched from HIMARS and M270 platforms. Hopefully Ukraine receives thousands of them. https://t.co/P7vAbtwhcI pic.twitter.com/1S5ZmgFDy9