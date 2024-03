Cresc tensiunile în două regiuni ruse înaintea alegerilor prezidențiale. Lupte intense între armata lui Putin și combatanţi pro-Kiev VIDEO/FOTO

Lupte intense erau în desfăşurare joi, 14 martie, în regiunea rusă Kursk între forţele armate ruse şi combatanţi pro-Kiev, în timp ce un nou val de atacuri cu drone a vizat regiunea vecină Belgorod, cauzând moartea a cel puţin două persoane, au anunţat autorităţile ruse, potrivit France Presse.

Aceste incursiuni armate şi raiduri aeriene s-au multiplicat în ultimele zile şi intervin înaintea alegerilor prezidenţiale din Rusia, ce încep vineri şi ar urma să îi aducă un nou mandat lui Vladimir Putin.

Garda naţională rusă, Rosgvardia, a afirmat că alături de poliţia de frontieră şi de armată ”a contracarat un atac al unor grupuri de diversiune inamice în apropiere de localitatea Tiotkino, din regiunea Kursk”.

It is reported that the gun battle is also going on in the village of Grayvoron, Belgorod region. pic.twitter.com/Hd76MN7zcP

Atacurile contra acestui sat frontalier desfăşurate de unităţi venind dinspre Ucraina, alcătuite din ruşi anti-Kremlin, au avut loc deja marţi. Moscova a anunţat că a respins atacurile şi i-a lichidat pe autori.

⚡️ Residents of #Belgorod report a loud explosion in the city center near the train station pic.twitter.com/leyvNLnuJU

La rândul său, Legiunea Libertatea Rusiei, unul dintre grupurile aflate la originea precedentelor incursiuni militare, i-a avertizat pe localnici.

One dead and three injured after the shelling of Belgorod

According to the governor, 10 aerial targets were shot down on the approach to the city. A shell hit a car driven by a local resident. The woman died of her injuries on the spot.

Two other women were barotraumatized, and… pic.twitter.com/aZOk115AEx