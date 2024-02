Numărul avioanelor rusești doborâte în Ucraina crește. „Oops, am făcut-o din nou!”

Armata ucraineană spune că a doborât zece avioane militare rusești în tot atâtea zile, ceea ce marchează o creștere bruscă față de lunile precedente.

Afirmația vine în ciuda penuriei întâmpinate de forțele ucrainene din cauza întârzierilor în aprovizionarea occidentală.

Ucraina spune că un total de 342 de avioane și 325 de elicoptere rusești au fost doborâte de la începutul invaziei la scară largă în februarie 2022.

Aceste cifre nu pot fi verificate independent. Rusia nu a comentat informațiile.

"Încă una! Pe lângă cea de dimineață!" Statul Major al Ucrainei a anunțat într-o postare pe Facebook în după-amiaza zilei de 27 februarie.

„Oops, am făcut-o din nou!” ministerul ucrainean al apărării a glumit pe X (cunoscut anterior ca Twitter). „Și acum sunt 10 avioane rusești distruse în 10 zile!”

Oops, we did it again!

Another russian Su-34 fighter-bomber was destroyed by Ukrainian warriors in the eastern direction.

And now it's 10 destroyed russian planes in 10 days! pic.twitter.com/edtDXLhskL