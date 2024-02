Fostul președinte al Mongoliei l-a ironizat în weekend pe președintele rus Vladimir Putin și accentul pus de acesta pe istorie pentru a încerca să justifice invazia sa în Ucraina, scrie Business Insider.

Putin s-a folosit frecvent de frontierele istorice pentru a-și justifica invazia brutală, argumentând că Rusia are pretenții asupra Ucrainei, chiar dacă Ucraina este o țară independentă.

În interviul acordat săptămâna trecută fostului prezentator Fox News Tucker Carlson, Putin a prezentat secole de istorie rusă și europeană. Istoricii spun că o mare parte din istoria prezentată de el nu stă în picioare.

After Putin’s talk. I found Mongolian historic map. Don’t worry. We are a peaceful and free nation🌏 pic.twitter.com/w5c2Hr0cQK