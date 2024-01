Ce se întâmplă dacă Putin câștigă în Ucraina. „Ar duce la destrămarea NATO, la măcel economic și la un război nuclear inevitabil”

Victoria pentru Rusia nu ar însemna doar „distrugerea” Ucrainei și a poporului său – ar fi „catastrofal” pentru Occident și ar da peste cap ordinea mondială, spun experții militari consultați de Daily Mail.

Odată cu stagnarea contraofensivei Ucrainei și scăderea sprijinului militar occidental, există acum temeri reale că Vladimir Putin ar putea câștiga războiul.

Orice mișcare de a opri sau de a reduce pachetele de ajutor pentru Ucraina - așa cum încearcă deja republicanii americani - l-ar avantaja pe Putin, prin învingerea soldaților ucraineni pe câmpul de luptă.

O victorie pentru Rusia nu ar însemna doar „distrugerea” Ucrainei și a poporului său – ar fi „catastrofală” pentru Occident și ar da ordinea mondială peste cap, avertizează Oleksandr Daniliuk, analist pe probleme de apărarea și securitate la RUSI.

O victorie a Rusiei împotriva Ucrainei ar avea drept rezultat „fără îndoială” destrămarea NATO, „carnagiu economic” pentru Occident, precum și ascensiunea unor inamici precum China, Iran și Coreea de Nord, a declarat generalul american în retragere Ben Hodges pentru Daily Mail.

Ads

În centrul acestui lucru se află faptul că Rusia și Sudul Global ar vedea o înfrângere ucraineană ca o pierdere militară pentru Occident - ar arăta lumii că NATO, condusă de SUA, este capabilă să sacrifice o națiune europeană pentru evitarea unui conflict nuclear.

Spectrul războiului nuclear

Și odată ce autocrații vor realiza că SUA și Occidentul nu sunt de neînvins, un război nuclear va fi "inevitabil" și lumea va fi mistuită de vărsare de sânge, spune Daniliuk într-o predicție terifiantă.

Analistul RUSI spune că lumea va urmări cum Ucraina, care a renunțat la al treilea cel mai mare arsenal de arme nucleare din lume în 1993, a fost învinsă de armata rusă, pe fondul amenințărilor zilnice că Moscova va lovi țara cu arme nucleare.

Iar acest lucru ar trimite un mesaj puternic: Singurul mod în care statele non-nucleare se pot proteja împotriva unui atac al țărilor cu arme nucleare - precum China și Rusia - ar fi să aibă propriile arme de distrugere în masă.

Ads

Cu toate acestea, având în vedere că numărul națiunilor care dețin arsenale nucleare este în creștere, ar fi "doar o chestiune de timp" până când un stat - sau o organizație teroristă - le va folosi, spune Daniliuk.

„Încălcarea tabuului privind utilizarea armelor nucleare ar crea o nouă realitate, ale cărei caracteristici tragice sunt greu de imaginat”, mai spune acesta.

Schimbare „catastrofală” a ordinii mondiale

În cele din urmă, o victorie ar înregistra o schimbare „catastrofală” a ordinii mondiale, care ar avea consecințe devastatoare pentru civilii care trăiesc în Europa și în SUA.

„O victorie a Rusiei ar forța și țările din Sudul Global să caute relații speciale cu aceste țări, înlocuind SUA ca broker internațional de securitate”, spune Daniliuk, care este expert în război multidimensional.

Ar distruge percepția SUA ca putere militară mondială și ar încuraja țări precum China, Iran și Coreea de Nord să-și continue expansiunea militară, spune Daniliuk.

Ads

Generalul Hodges, fost comandant al trupelor americane din Europa, este de acord și spune că o victorie rusă ar duce la creșterea aliaților Kremlinului.

El spune că Iranul și Coreea de Nord vor reuși cel mai probabil să dezvolte arme nucleare eficiente în următorii câțiva ani, ceea ce va reprezenta o amenințare directă pentru Occident și ar putea duce la un război nuclear care ar duce la moartea a zeci de mii.

„De aceea este atât de important acum să existe o descurajare nucleară”, spune generalul Hodges. „Dacă permitem Iranului și Coreei de Nord să dezvolte capabilități nucleare, atunci vom regreta asta pentru totdeauna”.

El a spus că o victorie a Rusiei ar însemna, de asemenea, că statele nucleare - Pakistan, India, Coreea de Nord, Iran - vor deveni instabile și asta ar putea face ca teroriștii să pună mâna pe arme nucleare și să lanseze atacuri teroriste pe străzile Europei.

Ads

„Multe dintre aceste țări ar deveni mai instabile și mai fragile”, spune generalul Hodges.

Și pe măsură ce Occidentul coboară în ani de instabilitate, în timp ce Rusia își aruncă stăpânirea de fier asupra Ucrainei, generalul Hodges spune că Putin se va aventura și va lansa un atac pe teritoriul NATO.

El spune că o președinție a lui Trump ar deschide și mai mult ușa pentru ca Putin să-și lanseze atacul asupra Europei din cauza lipsei de sprijin a republicanului pentru NATO.

Fostul comandant al trupelor americane în Europa este de părere că dacă Donald Trump este ales în noiembrie, va slăbi NATO și ar putea lăsa Europa ca "țintă sigură" pentru Putin și forțele sale, fără nicio protecție.

Dacă Putin crede că NATO devine „dezbinată“ din cauza unei președinții Trump, liderul de la Kremlin ar considera că „poate ataca acum“. Dacă Trump iese președinte, probabilitatea ca Putin să lanseze o invazie și să declanșeze al treilea război mondial ar crește masiv.

Ads

Iar fără protecția trupelor americane - și mai ales fără umbrela nucleară a SUA - țările europene „nu vor putea să se apere în cazul unui război la scară largă“ cu un stat nuclear precum Rusia, subliniază Daniliuk.

Generalul Hodges susține că ar fi „prostie” să presupunem că Putin nu ar putea invada o țară baltică - precum Lituania, Letonia sau Estonia - sau Polonia și să facă ravagii asupra civililor din întreaga Europă.

Într-un scenariu, generalul Hodges explică faptul că Moscova ar putea ataca mai întâi fâșia îngustă de pământ cunoscută sub numele de Culuarul Suwalki, cuprinsă între Polonia, Lituania și exclava rusă Kaliningrad.

Chiar și un mic atac asupra acestui punct slab - singura graniță terestră dintre Europa continentală și statele baltice - ar putea cauza probleme uriașe NATO.

Dacă Putin reușește să blocheze culoarul Suwalki, forțele ruse vor folosi acea fâșie de pământ și Belarus ca rampă de lansare pentru a doua fază a ofensivei lor.

Și a doua fază ar presupune trimiterea a mii de soldați ruși, tancuri și forțe speciale, pentru a ataca unul dintre statele baltice de pe flancul estic al NATO - cel mai probabil fie Lituania, Polonia sau Estonia.

William Freer, de la think tank-ul Geostrategy, spune că Rusia ar putea lansa un „atac hipersonic în masă la începutul conflictului” pentru a „semăna haos și deschide vulnerabilități”.

„Dacă Rusia ar avea succes și ar câștiga războiul, din punct de vedere economic, ar fi un carnagiu“

Generalul Hodges subliniază că de modul în care NATO va răspunde la un eventual atac asupra unui aliat va determina viitorul civilizației occidentale și ar putea „distruge” alianța.

„Dacă am ezita, acest eșec de a ne respecta obligațiile noastre în temeiul articolului 5 de a proteja statele membre, ar rupe alianța.

Dacă ar fi vorba doar de capacitățile militare, forțele NATO - cu soldații și echipamentele lor mai bune - ar învinge Rusia într-un război total.

Dar, modul în care am pierde este dacă nu am reuși să răspundem, dacă nu am reuși să rămânem uniți, dacă ne-am mișca prea încet pentru a ne proteja membrii NATO", a declarat generalul Hodges pentru Daily Mail.

El este îngrijorat foarte mult de faptul că forțele NATO „nu se pot deplasa foarte rapid în Europa“ din cauza terenului și a modului în care este construită o mare parte din zonă. „Modul în care am eșua ar fi dacă nu am reacționa suficient de repede sau am ezita“, subliniază generalul american.

„Dacă rușii ar reuși să realizeze o anumită penetrare într-un stat NATO de pe flancul estic - cum ar fi Estonia sau Lituania - și apoi Moscova ne-ar provoca să facem ceva în acest sens, acesta ar fi adevăratul test“.

Generalul american în retragere spune că, dacă NATO ar ezita, Putin nu s-ar opri aici. El ar desfășura marina rusă pentru o misiune vitală: preluarea controlului asupra rutei nordice a Arcticii și culegerea beneficiilor economice, lăsând Occidentul pe dinafară.

Hodges avertizează că o victorie a Rusiei împotriva unui stat NATO ar însemna un nou "carnagiu economic" pentru Occident, ascensiunea unor inamici, inclusiv a Chinei, și sfârșitul ordinii internaționale bazate pe reguli, așa cum o cunoaștem.

„Dacă Rusia ar avea succes și ar câștiga războiul, din punct de vedere economic, ar fi un carnagiu“.

„Ordinea bazată pe reguli internaționale, de care SUA și Marea Britanie au beneficiat în ultimii 80 de ani, ar fi dată peste cap“, spune Hodges într-o predicție amenințătoare.

„Piețele financiare, controlul resurselor energetice, toate acestea ar fi într-o stare complet precară și diferită. O mare parte a unei economii de succes este încrederea - iar ruperea NATO de către Rusia ar schimba acest lucru.

Ar fi o problemă majoră pentru economie și pentru diferitele organizații internaționale - precum ONU - care alcătuiesc ordinea bazată pe reguli“, spune Hodges, referindu-se la ordinea liberală internațională stabilită de aliații victorioși după cel de-al Doilea Război Mondial.

„Totul ar fi dat peste cap, ar fi haos și ar trebui să încercăm să găsim o altă cale de revenire la stabilitate“.

El a spus că Putin își va concentra eforturile pe preluarea controlului asupra rutei arctice de nord. Odată cu topirea calotei polare din cauza schimbărilor climatice, noile rute de transport maritim devin cu atât mai accesibile.

„Rusia va dori să domine acea rută nordică și să beneficieze Moscova din punct de vedere economic”, a spus generalul Hodges.

„Cu armele lor cu rază lungă de acțiune, ar fi capabili să domine ceea ce intră și iese din Atlanticul de Nord dinspre Arctica“, a adăugat el, afirmând că acest lucru ar fi catastrofal din punct de vedere economic pentru Occident.

În timp ce Occidentul se prăbușește în turbulențe economice, iar Rusia continuă să pună o stăpânire de fier asupra Europei de Est și a Arcticii, China va urmări cu nerăbdare de pe margine.

China ar putea ataca Taiwanul

Beijingul ar putea lansa un atac propriu asupra Taiwanului dacă ar vedea că SUA și aliații săi nu au reușit să apere statele baltice de o invazie rusă.

„Dacă China a văzut că Statele Unite și aliații săi nu au avut succes împotriva unei invazii rusești, că am pierdut - iar pierderile pe care le-am fi suferit ar fi fost enorme - atunci cred că Beijingul nu se va reține să facă ceea ce vrea“, este de părere generalul Hodges.

Fostul comandant al trupelor americane în Europa a declarat că, pentru ca NATO să poată răspunde eficient, alianța militară trebuie să mute mai multe trupe pe flancul estic, împreună cu echipamente și arsenal.

Dacă alianța face acest lucru acum, în 2024, l-ar putea împiedica pe Putin să invadeze vreodată una dintre țările de pe flancul estic al NATO, deoarece despotul va ști că nu ar putea lua Occidentul prin surprindere.