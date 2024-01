Coreea de Nord a trimis Rusiei cantități mari de obuze de artilerie. Unele sunt defecte, provocând daune și rănind soldații ruși, a declarat armata ucraineană.

Experții au pus la îndoială calitatea muniției nord-coreene, potrivit Insider. Rusia folosește obuze de artilerie de calitate scăzută din Coreea de Nord, care sunt adesea defecte și provoacă probleme pe linia frontului.

Un videoclip postat pe rețeaua X arată cum un obuz încărcat într-un mortier refuză să detoneze, soldații find nevoiți să își riște viața și să îl scoată manual.

The work of the Russia mortar crews with North Korea shell 🤣

🎥 https://t.co/e2AANJxSCE pic.twitter.com/qoQBCoooG1