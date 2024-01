Strănepoata lui Hrușciov anunță strategia lui Putin: Poate fi învinsă Rusia? VIDEO

Nina Hrușciova, strănepoata fostului premier sovietic Nikita Hrușciov, oferă perspectiva războiului din Ucraina și a strategiei lui Vladimir Putin, în lumina ultimelor evenimente de pe front. Profesoara de la New School din New York contestă faptul că Putin ar fi deschis la discuții de încetare a focului, subliniind că el îți urmărește ținta de a-și atinge obiectivele din conflict.

În timp ce Ucraina și Rusia se angajează în cel mai mare schimb de prizonieri de la invazie, Nina Hrușciova, care trăiește la Moscova, oferă informații despre conflict, într-un interviu pentru Democracy Now, potrivit MSN.

Schimbul recent de aproape 500 de prizonieri are loc pe fondul escaladării ostilităților, președintele ucrainean Zelenski raportând că Rusia a tras 500 de rachete și drone în doar cinci zile. În ciuda jurământului lui Putin de a intensifica atacurile, The New York Times sugerează semnale din culise de interes pentru o încetare a focului.

Într-o analiză detaliată, Hrușciova contestă percepția SUA asupra poziției Rusiei, subliniind claritatea lui Putin cu privire la atingerea obiectivelor de către Rusia. Ea observă o diviziune rural-urban în Rusia, unde zonele urbane încearcă să se distanțeze de realitatea războiului, în timp ce orașele mai mici susțin narațiunea lui Putin despre rezistența împotriva Occidentului.

Putin a fost destul de clar de la început - de fapt, de la început, că Rusia își va atinge toate obiectivele, așa că Rusia este - mai ales acum, când forțele ruse dețin un anumit teritoriu.

Unele zone, Ucraina a putut să le ia înapoi, dar multe, Rusia le reține. Deci, aceasta este realitatea de pe teren despre care a vorbit. Așadar, da, Putin dă întotdeauna semnalele: „Atâta timp cât ești capabil să negociezi în condițiile mele, sunt dispus”. Abordând impactul sancțiunilor, Hrușciova explică un sentiment rusesc complex, cu peste 80% aprobare pentru Putin, dar doar în jur de 60% în favoarea războiului.

Există două lumi diferite în Rusia

Pe măsură ce Rusia se confruntă cu provocări în zonele urbane ale războiului, ea subliniază necesitatea ca Occidentul să-și reevalueze strategia, sugerând să se concentreze pe încheierea conflictului din Ucraina, mai degrabă decât pe încercarea de a învinge Rusia, având în vedere extinderea sa geografică vastă.

Hrușciova explică cum este perceput războiul în Rusia. ”Este într-adevăr o poveste despre două Rusii. În orașe, oamenii încearcă să stea departe, se prefac că nu se întâmplă, în ciuda tuturor panourilor publicitare și a tipurilor de locuri de voluntariat unde te poți înscrie.

Spre exemplu, când intri într-o librărie și toți acei oameni care sunt catalogați ca agenți străini pentru că nu au sprijinit războiul, scriitorii, cărțile lor sunt disponibile. În Siberia, am fost în Omsk, care nu este foarte adânc în Siberia, dar destul de departe. Și acolo, în satele mici, apar dintr-o dată saloanele de înfrumusețare, pentru că văduvele sau cele care sunt femei care își trimit fiii și soții la război au luat mulți bani”.

În orașe, oamenii pretind că războiul este departe, pentru că nu îl pot opri. Dar în orașele mai mici, de fapt, oamenii sunt de partea lui Putin. Nu sunt pentru război, dar sunt pentru așa-numitul „Să arătăm Occidentului că nu ne vom preda” și altele, a spus profesoara Nina Hrușciova.

Întrebată dacă poate fi învinsă Rusia, ea a răspuns: ” Știi, când întreaga lume se află contra Rusiei, va doborî Rusia, Rusia își dă seama cum să facă aceste lucruri. Și astfel, victoria rapidă, așa cum a promis Biden, asupra Rusiei nu se va întâmpla.

De fapt, nu văd cum poate fi învinsă Rusia în acest război. Este o țară cu 11 fusuri orare. Și așa, sugerez că într-o zi trebuie să existe un fel de reducere a acestei idei mărețe de a învinge Rusia și să ne gândim cum să punem capăt acestui război în Ucraina și apoi să continuați să pedepsiți Rusia dacă doriți, dar războiul chiar nu ar trebui să facă parte din acea agendă strategică pentru Statele Unite”.

