Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov l-a întâmpinat la Moscova pe secretarul general al ONU, Antonio Guterres şi a afirmat că ”principiile multilaterale ale ONU au fost etalate de Occident”, iar Guterres a subliniat necesitatea unei încetări a focului ”cât mai curând posibil”, relatează BBC.

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov l-a întâmpinat la Moscova pe secretarul general al ONU, Antonio Guterres şi a afirmat că a ”răspuns prompt” la iniţiativa lui Guterres ”de a avea un alt contact cu privire la o serie de probleme, mai precis, cu privire la situaţia din jurul Ucrainei, care a devenit un catalizator pentru o serie de probleme”.

”Apreciem dorinţa dumneavoastră de a avea o nouă rundă de discuţii în această perioadă grea”, a mai declarat Lavrov, spunând că ”principiile multilaterale” ale ONU ”au fost etalate de Occident”.

Ministrul rus de Externe a mai argumentat că nu există nicio îndoială că vor vorbi despre ”orice problemă” pe care Guterres o consideră importantă.

Pe de altă parte, Gutteres a subliniat necesitatea de a face tot posibilul să se încheie cât mai repede războiul din Ucraina.

Avem nevoie de o încetare a focului ”cât mai curând posibil”, a mai spus el.

Secretarul general al ONU a mai declarat că prioritatea trebuie să fie reducerea la minimum a suferinţei umane din ţară.

