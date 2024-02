Suedia renunță la ancheta privind sabotajul Nord Stream. Procurorii nu ar fi reușit să găsească „suspecți concreți“

Procuratura suedeză ar putea anunța în zilele următoare încheierea anchetei privind exploziile de la gazoductele Nord Stream, care au avut loc în septembrie 2022. Acest lucru a fost raportat de publicațiile germane Die Zeit și Suddeutsche Zeitung.

Potrivit jurnaliștilor, declarația respectivă va fi făcută de procurorul Mats Jungqvist, care investighează cazul de sabotaj. Die Zeit notează că anchetatorii suedezi nu au reușit probabil să identifice suspecți specifici.

Danemarca și Germania continuă să investigheze atentatele. Die Zeit afirmă că încheierea anchetei suedeze ar putea să o ajute pe cea germană, deoarece este posibil ca Suedia să transmită dovezile adunate omologilor săi germani.

Parchetul suedez a precizat că declarația lui Jungqvist este așteptată miercuri, 7 februarie. Potrivit Reuters, procurorul va anunța fie încheierea anchetei, fie noi acuzații.

Exploziile la gazoductul Nord Stream au avut loc în Marea Baltică, în apropiere de insula daneză Bornholm, în noaptea de 26 septembrie 2022. Prima explozie a avut loc la sud-est de insulă, la o adâncime de aproximativ 80 de metri, la ora două dimineața, iar a doua și a treia la aproximativ șapte seara, în aceeași zi, la nord-est de Bornholm. Puterea lor ar fi putut fi echivalentă cu forța a "câteva sute de kilograme de explozibil". Exploziile au avariat trei din cele patru tronsoane ale conductelor de gaz.

The Washington Post, citând oficiali ucraineni și europeni, a scris că sabotajul a fost coordonat de un colonel ucrainean în vârstă de 48 de ani, care a servit în Forțele de operații speciale ucrainene, Roman Cervinski. Conform WP, Cervinski a condus un grup de șase persoane care, sub nume fictive, au închiriat o ambarcațiune și, folosind echipamente de scufundări, au instalat dispozitive explozive pe conductele de gaz. Cervinski, care este reținut într-un centru de arest preventiv din Kiev sub acuzația de abuz de putere, neagă implicarea sa în explozii.