Încă un arhiepiscop din BOR, anchetat de DNA în urma unei investigații Recorder. ÎPS Ioachim și ancheta „Șpagă pentru parohie” VIDEO

Jurnalistul Alex Nedea de la Recorder dezvăluie faptul că, pe lângă IPS Teodosie, un alt înalt prelat al Bisericii Ortodoxe Române s-ar afla în „atenția” procurorilor DNA. Este vorba despre ÎPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

”Direcția Națională Anticorupție a anunțat, astăzi, că Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a fost pus sub urmărire penală pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență. Acuzațiile procurorilor vizează faptele prezentate în investigația publicată recent de Recorder „Corupție în numele Domnului”, în care ÎPS Teodosie și unul dintre consilierii săi (la rândul său urmărit penal) îi promit unui presupus om de afaceri un comision de 20% dintr-o finanțare de 800.000 de lei pe care afaceristul urma s-o obțină de la buget prin influență politică. În comunicatul emis de DNA se arată că, pe lângă statutul de arhiepiscop, suspectul Teodosie Petrescu are și calitatea de funcționar public în sensul legii penale”, afirmă Alex Nedea.

Potrivit acestuia, din informațiile Recorder, un al doilea dosar penal provocat de seria „Corupție în numele Domnului” a fost deschis zilele acestea de DNA Bacău, care vizează faptele de corupția din investigația „Șpagă pentru parohie”.

”Și în acest material de presă apare o înaltă față bisericească în mijlocul negocierii unei "donații". Este vorba de ÎPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului”, spune jurnalistul.

Ads

Investigația Recorder cu ÎPS Ioachim

Pentru Recorder, preotul Petrică Leacșu a filmat cu camera ascunsă și a dovedit cum o donație de 25 de mii de euro te face preot paroh salarizat. Dacă la început protopopul de la Onești părea de neînduplecat, acesta afirmând că promovează absolvenții tineri de Teologie și că oricum nu sunt parohii libere, când a auzit de bani și-a schimbat opinia.

În urma discuțiilor purtate de protopopul Bârgăoanu cu arhiepiscopul Ioachim Băcăuanul, ierarhul este de acord să-l reîntâlnească pe preotul Petrică Leacșu. Potrivit investigației și înregistrărilor, protopopul Ioan Bârgăoanu s-ar fi ales cu 5 mii de euro iar IPS Ioachim Băcăuanul cu o ”donație” mascată de 20 de mii de euro.

Ads

Petrică Leașcu este preot în cadrul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului din anul 2003 iar în 2010, după ce i s-a deschis un dosar penal, acesta și-a depus demisia din funcția de preot paroh, rămânând preot nesalarizat al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

În 2020 a fost condamnat la doi ani cu suspendare pentru delapidare. Anul acesta, după ce a intrat în greva foamei în semn de protest pentru o condamnare pe care o considera nedreaptă, Petrică Leașcu a fost trimis de Înaltpreasfințitul Ioachim să slujească la o biserică de lângă Onești, fără să fie salarizat.

Din această postură, preotul Leacșu s-a prezentat la superiorul său direct, protopopul Ioan Bârgăoanu, solicitându-i un post salarizat. Inițial, protopopul i-a spus că nu există locuri libere și că oricum preferă să promoveze preoții tineri. Însă totul s-a schimbat după pronunțarea unor cuvinte magice, care l-au purtat pe preotul Leacșu pe întreg circuitul șpăgii, ajungând până în biroul Înaltpreasfințitului Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului”, se arată în investigația Recorder.