Liderii autoproclamatelor republici separatiste Doneţk şi Lugansk vor referendum rapid pentru anexarea la Rusia

Liderii ”republicilor” separatiste proruse autoproclamate la Doneţk şi Lugansk anunţă că îşi unesc eforturile şi cer organizarea de urgenţă a unui referendum de anexare la Rusia cât mai rapid, în care este vizată şi regiunea Herson.

Liderul ”republicii” de la Doneţk, Denis Puşilin, şi-a îndemnat luni omologul din Lugansk, pe Leonid Pasecinik, la o acţiune comună în acest sens.

”Cred că este necesar să pregătim anumite lucruri împreună, că anumite acţiuni ale noastre trebuie să fie sincronizate. Propun să ne unim eforturile administraţiilor şi parlamentelor pentru a începe să rezolvăm problemele de pregătire ale unui referendum”, declară el într-o înregistrare video bine pusă în scenă.

Denis Pushilin discussed with head of the LPR Leonid Pasechnik the appeals of the public chambers of the republics on holding referendums on recognizing the DPR and LPR as subjects of the Russian Federation.

