Familia de români care a lăsat palmierii din Florida pentru dealurile Transilvaniei: "Ne-am mutat peste mări și țări pentru o găină"

Mulți români visează să se întoarcă în țară, în ciuda condițiilor de viață bune din străinătate. Unii planifică momentul întoarcerii, alții iau decizia pe neașteptate.

Este cazul relatat de o tânără în mediul online. Aceasta a decis împreună cu familia să se mute din Florida la țară, în România după vacanța petrecută pe dealurile Transilvaniei în vara anului trecut.

"Sper că toți aveți pe cineva care să vă privească așa cum fiul meu o privește pe găina lui, Snow.

De la palmierii din Florida, la dealurile Transilvaniei, astăzi ne-am mutat la țară.

Snow a jucat un rol important în această aventură pe care o începem. Pe scurt, Snow este unul dintre cei 6 pui pe care i-am luat pentru copii să aibă grijă de ei vara trecută cât am fost în România în vacanță. Fiul meu s-a atașat atât de mult de ea încât până la urmă a început să întrebe de ce nu putem locui aici... cu puii. La început părea absurd, dar sincer, nu aveam un motiv bun pentru care să nu putem. De fapt, puteam!

Deci, deși practic ne-am mutat peste mări și țări pentru o găină, cu cât ne-am gândit mai mult, cu atât sună mai bine.

Am decis să spunem DA lui Snow și unei vieți în care să putem încetini, să creștem copiii mai aproape de natură. Am spus da oportunității de a fi cu ei în această perioadă a vieții și de a savura acești ani. Acest lucru nu a fost un impuls de moment. Am pus mult gând în acest lucru și am luat decizia pe baza nevoilor actuale ale familiei noastre", a scris aceasta pe grupul Mutat la țară- viața fără ceas.

Ads

"Din ce în ce mai multe familii se îndreaptă spre stilul acesta de viață"

Postarea a fost primită cu mult entuziasm de membrii grupului și a strâns aproape 5.000 de aprecieri și sute de comentarii.

Unii sunt optimiști că astfel de povești vor inspira și alți români plecați peste hotare. Alții relatează experiențele personale care sunt asemănătoare.

"No, asta da postare! Suntem tot mai mulți reveniți la țară, în țară, și din experiența mea și a altora întorși pe care îi cunosc, dintre noi - nimeni nu a regretat - ba chiar a fost o decizie foarte bună - în cazul meu cea mai bună ever. Să aveți succes în toate și să ne mai spuneți despre voi!"

"Asta realizez și eu, din ce în ce mai multe familii se îndreaptă spre stilul acesta de viață, ceea ce mă bucură enorm. Felicitări și va vom ține la curent ", a răspuns autoarea postării.

"Subscriu cu același salt ...din Florida la țară, dar nu atât de abrupt ca al vostru și nu aș putea să regret o secundă decizia luată. Mult succes în nouă aventură".

Ads

"Am ascultat tot felul de motive pentru repatriere, dorul de casă, de prieteni, de amintiri, dar de dorul de găină, niciodată! Să vă bucurați de viață va doresc!."

"Câtă bucurie ați adus în sufletul copilului vostru!"

"Felicitări! Sunteți o familie superbă!

Nici nu îmi pot imagina câtă bucurie ați adus în sufletul copilului vostru!

Să aveți acomodare ușoară și să nu uitați că omul sfințește locul,oriunde s ar află!"

"Vaaai, m-am topit! Găinile sunt niște ființe speciale, ca toate animăluțele, de altfel, dar îți trebuie suflet să poți simți și înțelege asta!!! Vă mulțumesc că ați crescut un asemenea copil"

"Tot la țară ne-am mutat și noi, din Arizona, și acum lucrăm să ne terminăm micuța curte, pentru a crește câteva găini, poate și o capră, două, și o grădină de legume."

"Am decis să ne mutăm din Texas în Transilvania după 15 ani petrecuți peste ocean"

"Sper că nici un copil care îmbrățișează găini nu va fi vreodată forțat sau păcălit să le mănânce, pe mulți îi traumatizează chestia asta. Dacă Snow are nume e indiciu bun. Mult succes în noua viață".

Ads

"Felicitări pentru decizie. Aceeași luată și de noi în urmă cu 7 ani când am decis să ne mutăm din Texas în Transilvania după 15 ani petrecuți peste ocean… cea mai bună decizie a vieții noastre… pentru noi și copil."

"Vai, oare ce au găinile de se atașează copiii așa de ele?! Și al nostru atât a mai cerut să aibă și el găini... Am luat până la urmă prepelițe pentru că atât ne permite spațiul din curte, dar prevăd că o să fie și găini în viitor. Nu știu, nu mă mai interesează, eu vreau carieră, n-au decât să și le îngrijească ei."

"Vă felicit din toată inima! Mi s-au umplut ochii de lacrimi, de drag. Vă doresc să aveți o viață minunată și în tihna, acasă! Salutări băiețelului și lui Snow!"