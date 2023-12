Mărturiile emoționante ale românilor care se întorc din străinătate și se mută la țară: "Cu toți banii de pe lume, casă, pentru mine, înseamnă România"

În timp ce unii români visează să se mute în străinătate, cei care sunt de mult timp acolo planifică nerăbdători revenirea în țară.

Unii preferă să evite viața din marile orașe, alegând să își cumpere o casă și să ducă o viață liniștită în mediul rural.

Este cazul relatat pe Facebook de un român care a trăit 25 de ani împreună cu soția în Canada, iar de un an s-au întors definitiv și trăiesc în casa pe care au cumpărat-o lângă Iași.

"Viața are alt sens"

"Doi români în Canada, viitori 2 canadieni în România. Acum 1 an în Montréal.

De atunci am revenit acasă, lângă Iași, la țară, după 25 de ani, iar cei 2 canadieni au devenit din nou români, definitiv. Viața are alt sens. Trăiești, simți, respiri.

25 de ani plecat, e o viață, o tinerețe, sacrificii, muncă, realizare. Dar cu toți banii de pe lume, casă, pentru mine, înseamnă România, atmosfera de aici, alimentația naturală încă, priveliști, natură de basme, amintiri, nostalgii, prieteni, rude, socializare, viață, aer, respirație. Ei nu realizează cum se trăiește în vest, și nu mă refer la Europa. Rutină, program robotizat, răceală umană, valori diferite, o viață în final, care trece pe lângă tine fără să-ți dai seama, blocat în sisteme, legi, restricții, câteodată frici.

Aici, simți că trăiești. Și cu agoniseala de acolo, poți avea o viață, încă, liniștită și îndestulătoare, cu posibilități nenumărate, având geografia țării, Europa la 2 ore cu avionul" a scris acesta pe grupul Mutat la țară- viața fără ceas.

"Suntem pe același drum"

În comentarii, mulți relatează povești asemănătoare.

"O decizie înțeleaptă!! Și noi suntem pe același drum, vom ajunge definitiv la Bârnova în primăvară după 25 de ani de UȘA. Abia aștept. Anii ăștia nu sunt puțini, am venit aici tineri. Să ne fie dor? Poate de locuri, de oameni, de casa noastră. Uneori, când mergem în țară am impresia că acolo este "străinătatea" pentru mine. Dar, e timpul să luăm această decizie pentru că, în cazul nostru, România prezintă mai multă siguranță, mai multă viață calitativă, mai multă liniște în special pentru anii bătrâneții care or să vină, dacă Dumnezeu o rândui! Și toate astea le preferăm înaintea Americii, gândind rațional!"

"În câțiva ani o să fac și eu pasul, tot din Canada, și aceleași explicații trebuie să dau și eu celor ce nu-mi înțeleg decizia."

"Și noi am luat aceeași decizie după 24 de ani în Chicago. Nu ne pare rău!"

"E bine acasă, așa-i? Dacă știi ce vrei, ce să ignori și îți place simplitatea, fără fițe, ai în România tot ce vrei și mai mult decât în SUA-Canada", a răspuns autorul postării.

"Am locuit 10 ani în Edmonton. Am revenit la origini, în Pașcani, din 2018. Foarte mulțumiți de decizia luată."

"După 20 de ani de Anglia mă retrag și eu în România"

"Doamne ajută ca toți românii plecați să se întoarcă și prin valorile lor intelectuale și financiare să formăm o Românie puternică. Bunul Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți, cu mari emoții și recunosc teamă, după 20 de ani de Anglia mă retrag și eu în România și nou pentru mine, la țară, undeva lângă Piatra Neamț. Revenire ușoară și plăcută să aveți!"

"Ne-am întors după 21 de ani. Viața în România la țară este superbă!"

"În ciuda a tot ce se spune, și a celor care își denigrează țara, România este o țară cu valori și principii bine stabilite, neîntâlnite la alte popoare."

"Ce bine gândit, unii oameni știu când să se oprească și să se bucure de realizările făcute cu sacrificii printre străini."

"Am venit cu 3 copii canadieni să îi facem români"

"Mă bucur enorm când văd că se reîntorc oamenii noștri în țară. Cred că cei ca dumneavoastră, aducând ceva din mentalitatea vestică, din stilul de organizare, și mai mult din motivația care v-a adus înapoi; din abilitățile dobândite în afară țării, puteți aduce aici, la noi, un plus valoare locului și țării noastre!"

"Și noi ne-am întors după 21 de ani, am venit cu 3 copii canadieni să îi facem români. Am încercat să păstrăm tradiția și să mergem la biserica, dar cum creșteau simțeam că se pierde tot ...și deveneau tot mai canadieni. Acum după 2 ani de România suntem încă bucuroși că ne-am întors. Dumnezeu să dea minte la câți mai mulți să vină înapoi. Viața e prea scurtă să o petreci plătind taxe, peste taxe, casă care nu o poți cumpără în mai puțin de 25 de ani, și când zici gata am casă ... Ajungi la casa de bătrâni."

"Păcat că ne trebuie câte 25 ani de pribegie"

"Felicitări! Noi am făcut exact la fel după 25 de ani de Canada, soțul e din Québec, copii născuți acolo, ne-am întors în Timiș, la țară, lângă Lugoj, orașul în care m-am născut. Va dorim să fiți fericiți, să aveți un trăi mai simplu, sau așa cum va doriți."

"Păcat că ne trebuie câte 25 ani de pribegie, în care ducem ce-i mai bun din noi în alte țări, că să înțelegem în cele din urmă că putem face aici, acasă, în România, Raiul pe pământ. I-am lăsat pe alții, străini, să vină în țara muncită și ocrotită cu sânge de strămoși, și le-am dat pe nimic păduri, pământ...acum vor să ne fie stăpâni. Deșteaptă-te române...încă nu-i prea târziu!".