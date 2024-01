Olandezul omorât de avalanșă în Munții Țarcu a fost dus în vârf, cu elicopterul, de Romeo Dunca: „N-a acționat airbag-ul”

Un olandez venit în România pentru heliski, sport care presupune urcarea pe munte cu elicopterul și coborârea prin zone neamenajate, a murit luni 30 ianuarie 2023, surprins de o avalanșă. Olandezul a fost dus pe munte, cu elicopterul, de președintele CJ Timiș, Romeo Dunca.

Potrivit expressdebanat.ro, împreună cu olandezul care a murit pe pârtie se mai afla un olandez și fiul lui Romeo Dunca. Potrivit președintelui CJ Caraș-Severin, turistul a semnat că își asumă toate riscurile pe care le implică urcarea și coborârea de pe munte.

„Au fost trei, între care și fiul meu, Cristi! Dacă era vreun pericol major de avalanșă, vă dați seama că nu s-ar fi aflat acolo. Nu și-ar fi riscat în primul rând viața lui, cum nu ar fi riscat-o nici pe-a altora! Eu i-am dus cu elicopterul acolo la schi, undeva în zona Căleanu, din masivul Brusturu, pe Țarcu, și au fost surprinși de avalanșă. Doi dintre ei, care au acționat dotarea de siguranță, au declanșat airbag-urile și nu au fost îngropați. Al treilea, care plecase înainte, n-a acționat airbag-ul, nu se știe din ce motiv, și a fost îngropat de avalanșă.

E vorba despre un echipament de siguranță, un fel de rucsac, un sac ce se umflă și te ține la suprafață. Sistemul de siguranță l-ar fi ținut la suprafață. Eu i-am dus dimineață, i-am lăsat acolo și am plecat la Muntele Mic. Când m-am întors am văzut avalanșa, am știut că s-a întâmplat ceva. Am aterizat lângă zona respectivă, nu era semnal la telefon. Era îngropat, săpau după el. L-am sunat pe cel de la Salvamont între timp și i-am spus că o să-l duc rapid la spital, dar deja nu mai dădea semne de viață. L-au scos după 15-20 de minute, a durat prea mult.”, a declarat Romeo Dunca pentru expressdebanat.ro.

Ads

Potrivit președintelui Consiliului Județean Caraș-Severin, care își luase o zi de concediu în ziua incidentului, schiorii olandezi aveau echipament corespunzător, închiriat de la firma de care se ocupă fiul său Cristi, și fuseseră instruiți ce să facă în caz de vreun pericol.

„Avea semnat tot ce trebuie, instrucțiunile, pentru că fiecare semnează pe propria răspundere, își asumă. Noi avem tot instructajul filmat, drept dovadă, cei doi au acționat conform instructajului semnat și s-au salvat. Celălalt nu a respectat, a luat-o în fața grupului și nu a acționat maneta! E un accident nefericit, nu am ce să-mi reproșez, oamenii și-au asumat, au semnat, nu i-a lăsat nimeni neinstruiți, neechipați. Au fost echipați corespunzător. E un risc asumat, câteodată sunt și astfel de situații.”, a mai spus Romeo Dunca.