PNL: Proiectul Rosia Montana va fi reanalizat in Parlament

Liderii PNL au sustinut, joi seara, la finalul sedintei Biroului Permanent National al partidului, ca in cazul proiectului Rosia Montana va fi realizata o noua analiza la nivelul Parlamentului, fiind posibila majorarea redeventei pentru exploatare.

Ministrul de Finante, Daniel Chitoiu, a evocat majorarea redeventelor pentru exploatarile miniere in perspectiva anului viitor.

El a admis ca in proiectul de lege transmis Parlamentului in ceea ce priveste exploatarea de aur de la Rosia Montana nivelul redeventei este de 6%, insa a precizat ca un articol in proiectul de lege prevede ca, in cazul in care legea cadru privind redeventele este modificata, nivelul acesteia se va alinia din legea cadru.

La randul sau, presedintele PNL, Crin Antonescu, a mentionat ca, in ceea ce priveste proiectul Rosia Montana, liberalii si-au pastrat abordarea din perioada opozitiei.

"Am spus intotdeauna ca exploatarea resurselor este binevenita atata vreme cat este rentabila sub aspect economic pe perioada semnificativa, pe perioada lunga si cata vreme se mentine in respectarea conditiilor de mediu intr-o Europa civilizata a secolului in care traim si cu exigentele pe care le avem cu totii deja ca standard", a sustinut Antonescu.

De asemenea, liderul PNL a precizat ca in cazul acestui proiect de la Rosia Montana este vorba de un proiect de lege care urmeaza a fi analizat de Parlament si care nu este in vigoare.

"Nu este o ordonanta, nu este ceva ce tine loc de lege, este doar un proiect de lege si va asigur ca in Parlament, in detaliu, cu toate observatiile (...) la detaliu va avea loc o discutie foarte serioasa, foarte aplicata, foarte amanuntita, la care ne vom spune punctul de vedere cat se poate de clar", a mentionat liderul PNL.

De asemenea, ministrul Economiei, Varujan Vosganian, a declarat ca in perioada urmatoare vor exista mai multe consultari in Parlament privind Cuprumin si Rosia Montana.

Pe de alta parte, Vosganian a prezentat mandatul primit din partea conducerii PNL pentru promovarea masurilor guvernamentale la nivelul ministerului pe care il conduce.

Opozitie in USL fata de Rosia Montana: Doi politicieni "se leaga cu lanturi"

"Am prezentat programul de privatizare pe acest an si de atragere de investitii si mandatul pe care l-am primit este de a prezenta atat conducerii PNL, cat si intregii aliante strategia de reindustrializare a Romaniei, pana la sfarsitul acestui an si, in mod concret, planul de actiune pe cateva industrii si anume pe industria otelului, pe industria aluminiului, pe industria constructiilor de masini si pe industria chimica", a afirmat Vosganian.

Proiectul de lege care reglementeaza exploatarea minereurilor din perimetrul Rosia Montana a fost aprobat in sedinta de marti a Guvernului si va fi transmis Parlamentului spre adoptare, au declarat surse oficiale.

Surse au declarat anterior ca documentul a fost introdus pe agenda sedintei de guvern, neanuntata public.

