Presa internațională relatează faptul că Roman Akimov (18 ani) este cel mai tânăr soldat rus despre care se cunoaște cu siguranță că a murit în războiul declanșat de Vladimir Putin în Ucraina.

Akimov este unul dintre mulții tineri ruși care au fost uciși în conflictul armat de la granița cu Ucraina. El avea dooar 18 ani și fusese încorporat în luna decembrie, în regiunea Krasnoyarsk din centrul Siberiei.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

Detalii despre moartea lui Akimov au fost oferite în presă de sora lui Roman, Natalia.

"Ultima dată când l-am sunat a fost pe 15 martie. A spus că este în viață și e ok, apoi am pierdut contactul. Abia pe 10 aprilie am aflat că Roman a murit la 17 martie. I-a fost confirmată moartea abia după ce s-au făcut analizele ADN", a declarat aceasta.

De asemenea, mama băiatului a avut o reacție emoționantă pe rețelele de socializare: "Nu te voi uita niciodată, promit. Iartă-mă pentru toate lucrurile rele, aș vrea să te pot îmbrățișa strâns și să pot să-mi iau rămas bun de la tine cum trebuie, uitându-mă în ochii tăi pentru ultima oară. Știu sigur că ești liniștit și că raiul te ține în pace".

Roman Akimov, 18, the youngest known serviceman to die in Russia’s 'special military operation' in Ukraine. He was identified by DNA. Roman was conscripted from Krasnoyarsk region, Central Siberia, in December 2021 pic.twitter.com/qQXaLy9N7Q