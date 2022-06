Statele membre ale Uniunii Europene au adoptat vineri al şaselea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei ca răspuns la invadarea Ucrainei, a anunţat şeful diplomaţiei europene Josep Borrell, potrivit DPA.

Sancţiunile vizează ”capacitatea Rusiei de a finanţa războiul, prin impunerea de sancţiuni economice suplimentare”, a declarat Josep Borrell.

Pachetul de sancţiuni conţine o interdicţie completă asupra ţiţeiului brut şi produselor petroliere livrate pe mare, dar nu include petrolul transportat prin conducte, ceea ce înseamnă că măsura acoperă 90% importurile europene de petrol din Rusia.

Interdicţia face obiectul anumitor perioade de tranziţie pentru a permite sectorului şi pieţei globale să se adapteze.

Noul pachet de sancţiuni a fost adoptat după ce Ungaria şi alte câteva ţări au făcut, pentru aproape o lună, un lobby masiv împotriva unei propuneri de embargou total asupra petrolului rusesc importat de UE.

The sixth package of sanctions of the #EU includes:

- rejection of #Russian oil for 6 months (and 8 months for petroleum products) with some exceptions

- disconnection of Sberbank and other banks from #SWIFT

- suspension of broadcasting of Russian state TV channels in Europe